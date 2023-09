El cuerpo encontrado en los Lagos de Palermo no ha sido identificado

Este martes se conoció que el hombre encontrado sin vida en los Lagos de Palermo no presentaba ninguna lesión evidente, lo que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que su fallecimiento fuera el resultado de una muerte súbita. También se está evaluando la opción de que esté relacionado con el consumo de drogas.

De acuerdo con el informe inicial de la autopsia, el individuo, de aproximadamente entre 35 y 40 años de edad, no pudo ser identificado, ya que las huellas dactilares las tenía borradas que "no se encontraron partículas de plantón en sus pulmones, lo que sugiere que no murió por ahogamiento, y tampoco se observaron lesiones en su cuerpo".

En este momento, las sospechas en torno a la causa de su muerte apuntan hacia una muerte súbita o un posible vínculo con el consumo de sustancias estupefacientes.

Durante la autopsia, se identificó un edema encefálico difuso, cuya naturaleza exacta deberá ser determinada mediante un examen histopatológico que durará entre 20 y 30 días. Este edema podría estar relacionado con diversas afecciones, como un accidente cerebrovascular (ACV), entre otras.

Además, las huellas dactilares de las manos del fallecido estaban desgastadas, lo que dificultó su identificación hasta el momento. Los investigadores planean realizar un proceso para extraer muestras de la piel de los dedos con el objetivo de facilitar su identificación.

El lunes por la tarde, después de que el cuerpo fuera recuperado por los Bomberos de la Ciudad y sometido a un análisis por la Unidad Criminalística Móvil, se llevó a cabo la autopsia correspondiente.

Desde el inicio de la investigación se confirmó que el hombre no portaba documentos, aunque sí se encontró una tarjeta SUBE, que está siendo examinada para su posible identificación.

La investigación está bajo la supervisión del fiscal Matías Di Lello, quien ha catalogado el caso como una "averiguación de causales de muerte". Fuentes policiales han confirmado que el cuerpo se encontraba sin vida entre 8 y 12 horas antes de su descubrimiento, sin que se observaran lesiones visibles.