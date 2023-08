¡El colmo! Un colectivero intentó frenar una pelea y lo atacaron con gas pimienta

La inseguridad y la violencia son moneda corriente en todo el país y los robos y las peleas en las líneas de colectivo se ven a toda hora. Pero, ahora sucedió algo completamente insólito. Un chofer quiso intervenir en una pelea entre pasajeros y fue rociado con gas pimienta por los mismos ionvolucrados.

Según informaron fuentes oficiales, todo ocurrió cuando el micro cruzaba la calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre Calixo y Oyuela en la localidad de Cuartel V, partido de Moreno. En ese momento dos pasajeras comenzaron a discutir porque una de ellas entró con su mascota al vehículo y luego la bajó de manera agresiva.

Después de un ida y vuelta entre ellas, el hombre decidió intervenir: “Yo le dije ‘señora cálmese que no lo tocó al perro’. Ahí me empezó a decir que le pegó, que los animales tienen los mismos derechos que las personas, que no hay que patearlos, y le expliqué que no lo habían golpeado. La señora seguía muy alterada”.

Como las diferencias siguieron, el chofer optó por detener el servicio: "Paré y les pedí a todos que se calmaran para poder seguir con el viaje. Casi todos me hicieron caso, excepto la mujer que había decido increpar a la dueña del perro.

Seguía insistiendo en que los perros tienen derechos y hay que respetarlos. Finalmente, una pasajera se cansó, la encaró y pidió que se bajara”, relató el conductor.

“Fue entonces que la mujer le respondió diciéndole que no se iba a bajar y empezaron a pegarse entre ellas", lanzó. Lo peor, vino después cuando al llamar a la Policía y a los representantes de la línea intentó frenar la pelea. Una de ellas sin motivo alguno, comenzó a amenazarlo y le tiró pimienta.

Eduardo, la vícitma confesó que hizo la denuncia correspondiente y que el caso quedó en manos de la Justicia.