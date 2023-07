Cuando lo iban a detener, se suicidó el jugador que pateó en la cabeza a un árbitro

El joven que fue noticia este lunes por haberle pegado una brutal patada a un árbitro durante un partido de fútbol amateur en Sarandí, fue hallado muerto, y según confirmaron fuentes judiciales, se trató de un suicidio.

Ante la viralización de la noticia, el joven de 24 años, identificado como Williams Alexander Tapón, tomó la determinación de quitarse la vida antes de que fuera encontrado por efectivos policiales que iban a detenerlo bajo la carátula de "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo".

El árbitro agredido había ratificado la denuncia que se inició primero de oficio, pero al ver la trascendencia del hecho, y tras recuperarse, se presentó a declarar. La causa se tramita en la UFI 4 de Avellaneda, a cargo del fiscal Mariano Zitto, detalló Ámbito.

Por la agresión, el hombre encargado de impartir justicia quedó inconsciente y debió ser traslado de urgencia al hospital más cercano.

Tal como se ve en las imágenes difundidas en las redes sociales, dos jugadores, entre ellos el agresor, se acercan de manera prepotente hacia el árbitro, lo increpan y comienzan a empujarlo.

Uno de ellos, que había sido expulsado, tras recibir la doble amarilla, continuó insultando al árbitro, mientras que el otro, sin mediar, le pegó una brutal patada en la cabeza al hombre cuando estaba tendido en el piso.

Ahí fue cuando todos los protagonistas intervinieron para frenar la golpiza, mientras la víctima permanecía tirada en el suelo.

El hecho ocurrió durante un torneo en Estación 98, un complejo de canchas de césped sintético ubicado en Bartolomé Mitre 3951, en Avellaneda.

Por la tarde, el joven había salido por un canal de TV y durante la entrevista relató que le había pedido disculpas al agredido.

“Yo me puedo equivocar, pero no creo que esa tenga que ser la reacción de los muchachos. Me pudieron haber matado. Pude haber terminado dentro de un cajón. No hay nada que justifique esa patada que me dieron”, dijo horas más tarde la víctima agredida en diálogo con Telefe Noticias.

El joven, además, antes de suicidarse, mandó un audio a su familia donde dice, entre otras cosas:

“Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo”.

“No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo”.

“Hasta acá llegué”.

“Te amo. Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más, discúlpenme por favor”.

En medio de la conmoción por lo ocurrido, una de las hermanas del jugador confirmó el hecho: “Sí, es así. Mi hermano se suicidó por toda la m... que le estaban haciendo, por todo lo que lo estaban acusando, lo estamos llevando a la morgue, mi hermano se suicidó”.