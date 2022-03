El fiscal del juicio que investiga la muerte de Nora Dalmasso, que apunta a su esposo Marcelo Macarrón como presunto instigador del femicidio cometido hace 15 años en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, consideró este martes que "nunca se va a saber" quién mató a la mujer. Así se pronunció durante la exposición de sus lineamientos de acusación ante el jurado popular y los camaristas que participan del debate judicial.

“La mataron cuando se encontraba desnuda y dormida en la cama de su hija”, "la mató una sola persona” y “el asesino no es un loquito ni un psicópata sexual”, expresó Julio Rivero durante la segunda audiencia del juicio que se desarrolla en los tribunales de Río Cuarto. Asimismo, afirmó que "Nora no supo quien la mató".

"Esa noche no esperaba a nadie, y menos la muerte, porque si hubiese esperado la muerte se hubiese arreglado”, argumentó en referencia a los testimonios de amigas de la víctima, quienes habían señalado que Dalmasso era "muy coqueta".

El cuerpo de Nora fue encontrado el 26 de noviembre de 2006 en su casa del country Villa Golf de Río Cuarto. Según los informes forenses, la mujer fue asesinada mediante una asfixia mecánica utilizando la bata de baño ajustado como doble lazo alrededor del cuello.

Luego de la alocución del fiscal, que inició a las 9.25, siguió la defensa de Macarrón, quien esta vez no estuvo acompañado de su abogado defensor, Marcelo Brito. El viudo enfrenta cargos por “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, y se espera que declare ante el jurado popular y los magistrados.

Tres testigos también fueron citados para hoy, entre ellos los vecinos vinculados al hallazgo del cadáver y el primer policía que ingresó a la vivienda.

La declaración de Marcelo Macarrón

El imputado por el crimen que investiga la muerte de su esposa pidió la palabra para dar la versión de los hechos. Su testimonio duró poco más de cinco minutos y debió detenerse varias veces. "Esto ha sido un calvario, si no me he suicidado hasta ahora es solo por mis hijos" manifestó en un momento.

El médico contó que desde que mataron a Dalmasso su vida "no tiene paz". "Hubo días en los que no podía levantarme por la medicación y por lo que pasó". En el mismo sentido, remarcó que tanto él como sus están bajo tratamiento psicológico por todo lo que han pasado durante estos años. Macarrón señaló, además, que su vida como profesional médico se ha visto afectada por la situación.

"Por la medicación sufro de temblores y mi gran pasión que es operar no puedo hacerlo solo, necesito asistencia de otra persona", lamentó.

Previo a la declaración, Facundo (33) y Valentina (30) Macarrón, hijos del acusado, acompañaron a su padre en el ingreso al recinto y luego reforzaron su apoyo con una manifestación que convocaron junto a familiares y amigos en los tribunales. Ambos anunciaron que cuando declaren en la causa, probablemente la próxima semana, presentarán pruebas sobre el sospechoso del homicidio al que "nunca investigaron".

"Hemos aportado un montón de pruebas sobre el sospechoso del crimen que nunca se valoraron ni se investigaron", dijo la hija menor al referirse a un empresario cercano a la familia, apuntado por ellos como autor del crimen.

Del mismo modo, su hermano Facundo aseveró que "desde el punto de vista lógico y jurídico, jamás se puede llegar a una sentencia condenatoria" porque "la acusación no tiene ningún sustento probatorio".