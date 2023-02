Encontraron el cuerpo de menor de tres años y detuvieron a la madre

La ciudad fronteriza de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, se encuentra conmocionada por el hallazgo del cuerpo de un niño de tres años en avanzado estado de descomposición en las afueras del barrio Las Flores. Por el hecho está detenida la presunta madre del menor.

La investigación

El niño habría muerto hace 25 días, aproximadamente. Los forenses se encuentran estableciendo la causa de muerte, pero por el momento no presentó lesiones ni traumatismos en el cráneo.

Se están realizando estudios de ADN que permitirán identificar la identidad de la víctima. Las autoridades están convencidos que la mujer detenida, de 19 años, es la madre del nene. Aunque esta no reconoció el cuerpo como el de su hijo, otros familiares sí lo hicieron.

El fiscal Facundo Sotelo la imputó del delito de homicidio agravado por el vínculo y aseguró que “no le creyó nada de lo que dijo la mujer cuando la interrogaron sobre el paradero de su hijo”, que desapareció el 20 de enero pasado.

El niño

Según trascendió, el menor habría cumplido 4 años el 9 de febrero. Tenía una discapacidad motriz y vivía con su madre, quien lo dio a luz a los 15 años, y abuela en un humilde asentamiento del barrio Las Flores.

Según las declaraciones de la joven, el 20 de enero regresó a su casa sin el menor. Cuando la abuela le consultó dónde estaba, la mujer le contestó que se había encontrado con una asistente social en el hospital y se lo había entregado porque no podía darle una buena calidad de vida, más que nada por la discapacidad del niño. “La abuela del nene no estaba de acuerdo con la decisión de su hija, pero no pudo hacer nada”, comentaron desde la fiscalía.

Luego del hallazgo del cuerpo, las fotos compartidas por los vecinos generaron que los parientes de la víctima reconocieran las ropas y lo poco que quedaba preservado del rostro pese a la descomposición. “No podían creerlo. Ellos estaban convencidos de que el chico estaba con la asistente social, como dijo la madre”, comentaron.

Los familiares de la víctima se presentaron en la comisaría y entrevistaron a la abuela y la madre. Esta última aseguró que no reconocía el cuerpo y mantuvo su versión de que el menor estaba en la ciudad de Corrientes. Pero su relato tenía datos inexplicables.

“La detenida contó ante las autoridades lo mismo que le había dicho a sus parientes, pero cuando le pidieron los datos de la asistente social y el contacto, dio solo un nombre de pila y alegó que perdió el número de celular cuando se le rompió el teléfono y no sabía cómo contactarla” relataron.

Las inconsistencias en las declaraciones concluyeron en la detención de la mujer. Ahora habrá que esperar para saber qué fue lo que terminó con la vida del menor.