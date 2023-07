Joaquín Sperani fue encontrado muerto este domingo. (Foto: Facebook / Mackenna Info)

Después de cuatro días de intensa búsqueda en la ciudad de Laboulaye, en la provincia de Córdoba, se descubrió el cuerpo sin vida de Joaquín Sperani el pasado domingo. Aunque su mejor amigo confesó ser el responsable de su muerte, todavía existen incógnitas sobre las circunstancias exactas del hecho, e incluso se sospecha de que el acusado pudo haber contado con la ayuda de otros individuos.

Lo que sí está claro es que Joaquín fue asesinado con crueldad. Según el informe de la autopsia revelado recientemente, su fallecimiento se debió a un traumatismo craneal provocado por más de diez golpes en la cabeza.

Leandro, el menor que admitió ser el responsable directo del crimen, fue ingresado en un centro correccional juvenil, donde se le realizarán evaluaciones diagnósticas, tanto psicosociales como ambientales. Dado que tiene 13 años, un año menos que la víctima, se considera inimputable.

De acuerdo con el Régimen Penal de Menores, la edad de imputabilidad comienza a partir de los 16 años. Esto significa que los menores de esa edad no pueden ser enjuiciados ni recibir una condena por cometer un delito, incluso si lo han confesado, como en este caso.

El complejo Esperanza, donde está alojado el supuesto asesino de Joaquín

Ahora, los interrogantes se centran en la dinámica del incidente, y la Justicia está trabajando para determinarlos lo más pronto posible. ¿El menor actuó por cuenta propia o hay otras personas involucradas en este cruento asesinato?

Mariela Flores, la madre de Joaquín, no tiene ninguna duda de que más individuos participaron en el homicidio, y así lo expresó la noche del lunes, momentos previos al inicio de una manifestación para exigir justicia por su hijo.

“Presiento que hay algo más, presiento que no fue solamente Leandro, debe haber más implicados. Quiero que se investigue”, dijo, en diálogo con los medios, mientras estaba acompañada por su esposo y papá de Joaquín, Martín Sperani.

a última foto de Joaquín -derecha- con quien sería el presunto asesino -izquierda

La autopsia

Según un informe preliminar de la autopsia realizado por la forense Ana Laura Peiovich en Río Cuarto, se determinó que Joaquín falleció debido a múltiples golpes en la cabeza. Los expertos aseguran que fueron al menos 10.

Estos golpes provocaron un trauma craneal y daño cerebral, causándole la muerte instantánea. Por otro lado, el amigo de la víctima, quien fue detenido como posible culpable de la agresión, fue trasladado a un instituto de menores, de acuerdo a fuentes judiciales.

La muerte de Joaquín causó conmoción nacional (Foto RRSS)

La clave en las cámaras de seguridad

Desde el inicio de la búsqueda, la atención se ha centrado en Leandro debido a que las imágenes de las cámaras de seguridad proporcionadas por los residentes lo muestran junto a Joaquín minutos antes de su desaparición.

En la foto, en el lado derecho, se observa a la víctima con una chaqueta negra y una mochila, mientras que en el lado izquierdo, vistiendo un buzo azul, se encontraría el presunto autor de este violento crimen.

Además, se descubrió que Leandro tenía en su posesión el celular de Joaquín, y no pudo proporcionar una explicación convincente sobre por qué lo tenía. Incluso brindó información falsa durante la investigación, afirmando que su amigo había desaparecido porque se había ido con otra familia.

Según testimonios de personas cercanas al sospechoso, mencionados por el canal de noticias TN, "Leandro no habla, no dice nada y parece mudo". También agregaron: "Cuando se le hacen preguntas, permanece en silencio, como en estado de shock. Dicen que está amenazado por otros y por eso proporcionó información falsa y mintió".

La desaparición de Joaquín

La búsqueda del adolescente comenzó el jueves 29 en la tarde, cuando se notó su ausencia en el colegio, algo que de entrada llamó la atención. La última vez que fue visto fue aproximadamente a las 15, llevando puesto su uniforme escolar.

La preceptora del curso confirmó que no estaba presente en el aula al momento de tomar asistencia, lo cual generó mayor confusión, ya que su bicicleta se encontraba en el patio de la escuela. Sin embargo, sus compañeros no pudieron brindar información precisa sobre si lo habían visto ese día.

Las horas transcurrían y Joaquín seguía sin aparecer, sin comunicarse con su madre, lo que generaba, cada vez, mayor desesperación. En medio de la angustia, la madre decidió presentar una denuncia durante la noche del jueves.

El sábado 1º de julio, familiares y amigos del adolescente organizaron una marcha en la cual los participantes recorrieron las calles de la ciudad. En ese momento, nunca podrían haber imaginado el trágico desenlace que les esperaba poco después: el hallazgo del cuerpo sin vida de Joaquín en una casa abandonada.

La casa abandonda donde encontraron el cuerpo de Joaquín. (Foto: Facebook / Noticias en el Face)

El duro relato de la persona que encontró el cuerpo de Joaquín

Juan López, uno de los hombres que encontró el cuerpo, relató a TN cómo fue el escalofriante momento. “Anoche -por el sábado- comenzó todo, veíamos que estaba todo frío y todo mal”, describió.

López, quien es amigo de la mamá de Joaquín, contó que durante la mañana del domingo, los familiares y allegados del chico fueron hasta la comisaría para ver si obtenían algún tipo de respuesta.

Poco antes del mediodía, los efectivos los autorizaron para que ellos mismos realizaran rastrillajes en la zona. “Nos dijeron que cualquier anomalía los llamemos, y empezamos a caminar”, contó.

“La idea era hacer unas siete u ocho cuadras y lo encontramos a 100 metros, donde supuestamente ya habían rastrillado. Fuimos solos, la policía se quedó en el patrullero”, agregó indignado.

En total eran cuatro las personas que ingresaron a la casa abandonada y se encontraron con la aterradora escena: “Tenía un golpe en la cabeza, a su alrededor había escombros y cascotes”.

La investigación del caso se encuentra en sus etapas iniciales y hay muchos aspectos que aún deben ser determinados. La familia del sospechoso aún no ha hecho declaraciones al respecto y se espera que lo hagan pronto para obtener una comprensión más precisa de lo que sucedió. A medida que se avance en la investigación, se espera que se revelen más detalles y se esclarezcan las circunstancias del caso.

"Este chico es un psicópata. Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos, cumpleaños. Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención", dijo esta mañana entre lágrimas Mariela Flores, madre del adolescente asesinado, quien al igual que su esposo, Martín Sperani, apuntó a ese adolescente como el autor del crimen de su hijo.

También el intendente de Laboulaye, César Abdala, dijo a la emisora local LV3 que el chico "se desmoronó y confesó" el crimen de Sperani, quien era buscado desde el pasado jueves, cuando no entró al colegio al que asistía, y su cuerpo con aparentes golpes fue hallado ayer en una vivienda deshabitada situada a pocos metros del establecimiento educativo.

Abdala agregó que en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona se ve que Joaquín y el otro chico "no ingresan a la escuela", y que "se los ve caminando alegres por la vereda de la escuela, sin estrés, sin sospechas de lo que podía ocurrir".

Por su parte, el padre de la víctima dijo que "no hay palabras" para describir lo sucedido y recordó que, para ellos, el ahora acusado "era uno más de la familia" y sus padres “también”.

"No termino de entenderlo, no. Es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta", sostuvo hombre, al recordar que los papás del supuesto autor del crimen se habían sumado a la búsqueda de su hijo. Martín Sperani contó que los chicos "se hicieron amigos en tercer grado de primaria" y que "nunca hubo un episodio de violencia".

En tanto, la mamá de Joaquín se refirió a las pruebas que incriminan el adolescente acusado y aseguró que "todo indica que fue él quien lo mató".