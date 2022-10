Conmoción: asesinó a su pareja de dos tiros y luego se suicidó

(Foto archivo)

Una mujer peluquera y su pareja, un profesor de educación física, fueron encontrados muertos este lunes en su departamento de la localidad bonaerense de Chacabuco. La Justicia investiga un femicidio seguido de un suicidio.

Según informaron fuentes policiales, María Noel Orozco, de 39 años, fue encontrada con un disparo en la cabeza y otro en el cuello, mientras que su pareja, Ramiro Anchordoqui, de 48, tenía uno en la cabeza a la altura de la sien.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado lunes y se descubrió recién por la noche del mismo día. Los efectivos policiales hallaron en el lugar un revólver calibre 38.

Las primeras pericias realizadas por el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte, indican que Orozco tenía una herida de arma de fuego en el cuello y otra en la región submaxilar derecha. También se constataron lesiones en el rostro, en las piernas y en las muñecas.

Por su parte, el hombre tenía una perforación de un proyectil de arma de fuego en la región frontal del cráneo, a la altura de la sien. Según testigos, ambos mantenían una relación sentimental desde hacía tres años.

Un rato antes de ser asesinada, trascendió que cerca de las 4.40 la mujer le había mandado unos mensajes por Whatsapp a una amiga en los que le pedía ayuda. "Por favor, ¿me podés venir a buscar? Veniiii. Estoy llorando. Y no me voy porque no puedo encarar la calle”, decía uno de los mensajes.

En tanto, la hipótesis del robo fue la primera en descartarse ya que el departamento en el que vivían estaba cerrado con llave desde adentro. Después, los investigadores también desestimaron la primera versión que circuló sobre un posible pacto suicida.

La investigación quedó a cargo de la agente Fiscal subrogante, María Fernanda Sanchez.