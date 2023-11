Chat falsos: intentaron estafar a un mendocino bajo una espantosa nueva modalidad delictiva

En el vertiginoso mundo digital de hoy, donde las redes sociales y las aplicaciones de mensajería son parte integral de nuestras vidas, la seguridad en línea es un requisito fundamental, por lo que es importantísimo tomar los recaudos correspondientes para no caer en posibles trampas.

Dentro de las nuevas maniobras fraudulentas, un joven dueño de un emprendimiento gastronómico de la provincia de Mendoza, fue víctima de una artimaña en la que su identidad en línea fue duplicada de manera sorprendente.

Todo comenzó cuando la madre de la víctima recibió un mensaje por intermedio de la red social de Facebook, en la que le manifestaron primero que su hijo había tenido un accidente, por lo que debían comunicarse con su esposa. La mujer proporcionó información particular de la víctima, por lo que a los delincuentes se les hizo fácil, continuar con el engaño.

Luego le volvieron a escribir, diciéndole que su hijo había cometido un delito, ya que se mandaba mensajes sexuales con una adolescente de 16 años, por lo que iba a ser expuesto si no le daba una determinada suma de dinero.

Posteriormente, fue la víctima quien comenzó a recibir mensajes de voz amenazantes en los que la persona le indicaba que era el padre de una menor de edad y que había descubierto que en el chat tenía conversaciones con él subidas de tono.

Además, de indicarle que tenían los datos de su domicilio particular y que sabían a qué colegio iban sus hijos y el trabajo de su esposa. Inmediatamente, la víctima llamó al 911 para denunciar lo sucedido. Desde la línea de emergencias le comunicaron que debía acercarse a la Oficina Fiscal más cercana para realizar la denuncia correspondiente.

En declaraciones a Ciudadano News, el joven contó el verdadero calvario que viven con su familia en los últimos días en los que su rutina diaria se ve alterada. "Por mi emprendimiento gastronómico, mi número de teléfono está expuesto libremente, por lo que constantemente recibo mensajes de personas a las que no tengo agendadas. Cuando me empezaron a llegar los mensajes no le di importancia, ya que sabía que no era yo", expresó.

Al no recibir respuesta, los delincuentes le indicaron que "sabían cuál era mi domicilio y que iba a ir a mi casa, si les pagaba", la víctima manifestó que por su actividad, se encuentra en plena temporada, por lo que manejan dinero que en realidad es para las fiestas que realiza, información que aparentemente los estafadores sabían por lo que se lo hicieron saber. "Me pidieron plata para no exponer los chats con mis clientes".

El raid continuó y "por mis datos en Facebook, dieron con una cuenta vieja de mi señora, por lo que comenzaron a mandar mensajes intimidantes a familiares para desprestigiarme", contó.

La víctima dijo que le resultó "extraño que los mensajes y los audios comenzaron a desaparecer", por suerte había hecho algunas capturas de pantallas para poder presentar al momento de hacer la denuncia correspondiente.

Desde la Oficina Fiscal le indicaron que los delitos cibernéticos crecen día a día y que recién pueden actuar en el momento de ilícito.

Las conversaciones falsas por Facebook se pueden hacer desde una aplicación llamada Fake Chat Conversación, que si bien el desarrollador indica que es un creador de chat falso que puedes bromear con tus amigos creando chats e historias falsas, los mal intencionados la utilizan para crear chat falso y extorsionar a la gente.