Caso Villa: otra médica declaró que no hubo abuso sexual

Otra médica que atendió a la joven que denunció a Sebastián Villa negó que la chica haya sufrido abuso sexual. La doctora Raquel Santa Cruz, manifestó que atendió a la joven, pero agregó que en ningún momento la víctima dijo durante la consulta que había sido víctima de ese delito.

La profesional que atiende en el Hospital Penna, explicó que la consulta habitual y que a la joven se le realizó un examen ginecológico normal.

La semana pasada declaró la primera médica que atendió a la denunciantes, quien dijo no recordar a la víctima porque "atiendo a 35 mujeres por día", pero sí aceptó que el certificado de atención tenía su firma y la de otra colega, quien finalmente declaró también "que los estudios realizados eran normales".

La fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora, fue la que tomó la declaración.

Villa fue citado a una pericia psiquiátrica este jueves 2 de junio desde las 10:30 ante un especialista del Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, dos policías bonaerenses aseguraron no recordar haber asistido al country Venados II de la localidad de Canning el 26 de junio del 2021, tal cual declaró la ex pareja de Sebastián Villa cuando llamó al 911 tras haber sido abusada sexualmente por el jugador de Boca.

No solo los policías supuestamente involucrados dijeron no acordarse de su presencia en el barrio cerrado, sino que un informe entregado en las últimas horas por el Ministerio de Seguridad bonaerense reveló que no se registró un llamado al 911 con las características señaladas en la denuncia.

La denuncia contra Villa

En la denuncia que presentó la joven, a mediados de mayo, relató que el hecho ocurrió el 26 de junio del 2021 y como consecuencia del ataque, debió ser asistida en el Hospital Penna de Buenos Aires, pero que no realizó la denuncia a pesar de la recomendación de los médicos que la atendieron, porque en ese momento, se encontraba en estado de shock, padecía "miedo" y estaba "paralizaba".

Según la denuncia, Villa había consumido “mucho alcohol” y comenzó a plantearle a esta mujer sospechas de que a ella le gustaban o que había estado con otros deportistas de Boca.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del delantero. Allí, la denunciante dijo que Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar. La joven presentó como prueba unos intercambios de mensajes donde el jugador se disculpaba por lo sucedido y se justificaba diciendo que había “tomado mucho”.

La mujer también denunció que el delantero le envió 5000 dólares para que no hiciera ninguna denuncia, suma que luego habría devuelto.