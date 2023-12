Maipú: hallaron 25 personas en estado de esclavitud en una finca

Los casos de explotación laboral con familias de trabajadores golondrina que vienen desde otras provincias, desgraciadamente, siguen ocurriendo en las tareas rurales menos calificadas, y en este caso ocurrió nada menos que con 25 personas, que fueron rescatadas de ese penoso estado.

Andrea Bouzo, comité Ejecutivo Contra la Trata y Explotación de Personas, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news): “Es lamentable esto, la trata existe en todo el país y es algo que tenemos que hablar y visibilizar fuertemente", y sobre el caso, indicó “De acuerdo al relevamiento que realizaron Renatre, Uatre, el Ministerio de Nación y la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza se pudo ver que habían indicios de explotación", precisando que "es una finca ubicada en Barrancas, Maipú".

A la hora de hablar de las condiciones laborales a las que se somete a este tipo de trabajadores y familias, explicó: “En la mayoría de los lugares nos encontramos con que los trabajadores reciben por debajo de lo que es el salario mínimo vital y móvil, y terminan trabajando largas jornadas con sueldos precarios y en condiciones que no son las correspondientes en materia de higiene y seguridad", detallando que "no cuentan con elementos de protección personal", y también son paupérrimas "las condiciones en las que viven, que muchas veces no tiene un colchón, una cama, no cuentan con agua potable ni acceso al baño".

Sobre el caso detectado en Maipú, además, remarcó que "había una menor de 7 años, ahí se dio intervención al ETI, que es el equipo técnico interdisciplinario de la provincia, que es el organismo competente. Los niños tienen que estar escolarizados".

“Mendoza es la tercera provincia de residencia, tenemos muchos trabajadores que vienen del norte a la provincia por el tema de la cosecha y distintas actividades productivas", explicó la funcionaria, aclarando que “lo importante a recalcar es la línea de denuncia, que es el 145, una línea anónima nacional y gratuita, ahí pueden realizar las denuncias.

Nosotros desde los organismos realizamos fiscalizaciones en conjunto con organismos que tienen poder de policía, en ese sentido realizamos fiscalizaciones y si nos encontramos con esos relevamientos con indicios se le da intervención a la Justicia, y la Justicia auspicia".

Precisó que en este caso, los explotados “eran de Salta. Algunos decidieron volver a su provincia de origen entonces se le garantizó alojamiento y otros el traslado y otros prefirieron quedarse en la provincia en búsqueda de un trabajo en condiciones dignas".

Además, “en este caso la justicia determinó la detención del cuadrillero, se le hizo secuestro de teléfono y anotaciones varias que son importantes para la causa y en ese sentido irá el proceso para determinar algún tipo de acción contra los dueños o encargados de la finca, pero eso está en instancia judicial".

“La trata es el traslado, el ofrecimiento, la captación mediante engaños y se busca que estén en una situación de contexto de vulnerabilidad”, concluyó.

Producción periodística Daniel Gallardo

