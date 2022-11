Amenazaron con un cuchillo al intendente de Bahía Blanca

Un joven de 18 años fue aprehendido en la mañana del martes 29 de noviembre luego de amenazar al intendente de Bahía Blanca. La noticia soprendió a todos luego de que se difunfieran a través de las redes sociales, los videos grabados por la periodista Marianela Romay.

En las imágenes se puede escuchar al jóven: “Yo amenacé al intendente”, confesó. Además, gritaba: “Me partió la cabeza. ¿Quién me dio el palazo?”, mientras era reducido por varios policías.

Después de lo sucedido, el joven contó su versión: "Primero ellos me pelearon, me quisieron agarrar entre cinco y ahí saqué el cuchillo", luego al pregutarle por qué había ido hasta el lgar, manifestó: "Le vine a pedir ayuda, a pedir un subsidio, le vine a pedir que me pague el neurólogo que necesito y la medicación de todos los días que a mi no me la regalan".

Asmismo, lanzó: "Tengo tres meses de vida por un doctor. Estudios clínicos de corazón, cabeza y 50% del cuerpo. Necesito neurólogo de urgencia. Existe la granada, no la tengo encima, la compré y la tengo guardada en un terreno" y llamó la atención de todos que estaban en el lugar y el caso es investigado.