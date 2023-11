Nada será igual,  se han abierto puertas a un futuro entre esperanzador y desconocido

Encontrarse de pronto con el poder que en la Argentina significa la Presidencia es para Javier Milei un desafío que lo colocará antes que nada en una posición donde la templanza, el sentido común y el equilibrio de espíritu pasan a ser la garantía, sino del éxito, al menos de no hacer tan mal las cosas para ser aunque más no sea, solo un presidente más en la historia nacional.

Los excesos verbales, los insultos y el desprecio mostrado sobre los que no comparten su pensamiento no tranquiliza a muchos argentinos que aún con una mirada absolutamente negativa hacia el kirchnerismo, no termina de entender cómo es que la alternativa que lo saca del poder fue un hombre que surge de ámbitos completamente ajenos a la cultura política que conocemos.

El hartazgo del constante retroceso y decadencia de una Argentina que ya no se reconoce, la dilapidación de recursos en beneficio de personas o grupos de dudoso origen, permitió que surgiera un personaje casi caricaturesco, con muy poca inclinación al intercambio de ideas y a aceptar.

La incapacidad de generar ideas y de comunicarlas desde Juntos por el Cambio licuó lo que hace pocos meses parecía una segura llegada a la Casa Rosada, dejando paso a esta situación inédita, un presidente que se dice experto en economía y que considera que fuera de él nadie sabe de economía.

Ahora que ya está todo dicho, queda esperar que las amenazas no se lleven a cabo, que las promesas positivas se cumplan y que las imposibles sean repensadas. Dolarizar y eliminar el Banco Central no dependen de un golpe de voluntad personalista, aunque se haya insistido en esas propuestas hasta el final de la campaña.

La rápida irrupción de Mauricio Macri y Patricia Bullrich después de quedar fuera del balotaje supuso cierta moderación en las relaciones que surgirán en el Congreso, donde La Libertad Avanza no tendrá mayoría para imponer las reformas más duras con las que Milei entusiasmó a los 13.780.000.

Unión por la Patria esgrimió durante la campaña los aspectos más oscuros de la historia reciente que parece defender la vicepresidente electa Victoria Villarroel, si bien hay aún en la sociedad laceraciones pendientes de reparación, es de esperar que el sentido común no lleve ese tema a un extremo de confrontación que profundice la división de los argentinos.

El presidente a asumir tendrá los poderes formales y los fácticos en su contra, pero cuenta con una clara adhesión y el entusiasmo de gran parte de los que lo votaron. En eso tal vez resida la clave del triunfo haber percibido el estado de ánimo de una sociedad que ya no se fija en los detalles sino que necesita soluciones urgentes como revertir el vergonzoso índice de pobreza.