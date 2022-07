VIDEO | La reacción del presidente del Banco Nación al conocer su reemplazo

Los cambios que ocurrieron en las distintas carteras de ministros en la tarde del jueves generaron sorpresas varias. Y entre ellas, la que experimentó el ex presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, al enterarse de que sería Silvina Batakis quien lo reemplazará al frente de dicha institución.

La irrupción de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, con el aglutinamiento de Producción y Agricultura, se cristalizó después de varios rumores. Entre los nuevos cargos figura el de Silvina Batakis, ex ministra de Economía que ahora ocupará el cargo de Hecker. El detalle es que el funcionario tomó conocimiento de dicha remoción en medio de un acto en la provincia de Catamarca.

Un video casero mostró al ex presidente en momentos en que se dispone a dar un discurso, y mira su celular: la sorpresa se vislumbra en la cara del funcionario. Mientras intentaba procesar la noticia del cambio de puesto, Hecker se dirigió a los presentes en el acto y reflexionó: "La verdad es que intenté cumplir con lo que pensé que tenía que ser la función y cómo tiene que ser un banco público, entre otras cosas, en el trabajo profesional y político. El banco que hoy dejamos, o que hoy me toca dejar a mí, o que hoy me deja a mí...", expresaba con una evidente sorpresa.

Hecker continuaba su alocución: "En algún casillero podré ubicarme, pero este banco es uno que está mucho mejor del que nos tocó recibir: uno que no daba créditos a las pymes. Cuando volvimos a darles créditos a las pymes, los mismos funcionarios dijeron ‘bueno, vamos a hacer algo normal’”, comentó.

El acto en Catamarca tenía como finalidad la pesentación de la Tarjeta Minera Nación, en el que también estaba presente el gobernador de esa provincia, Raúl Jalil. De esta manera, este fue el momento en el que Eduardo Hecker dejaba de ser presidente del Banco Nación. Distinta fue la situación de Silvina Batakis, la nueva funcionaria a cargo, ya que su designación se hizo a través de un comunicado de la Casa de Gobierno: "El presidente reconoce y agradece el compromiso que demostró al sumarse al Gabinete".

Batakis había llegado al ministerio de Economía el domingo 3 de julio, tras la renuncia de Martín Guzmán. Su llegada al Banco Nación está atravesada por programas de financiamiento a pymes, como uno de sus elementos centrales, pero también el momento de tensión con el campo por la liquidación de la soja. Esta última situación generó, hace poco, la creación de un plazo fijo "chacarero".