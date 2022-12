Una mujer disfrazada de enfermera se robó a una bebé

Una beba fue robada en la mañana de este miércoles 14 de diciembre en el Hospital Alende, en Lomas de Zamora y el hecho causó pánico y desesperación. La niña fue encontrada con vida, después de un gran operativo en la localidad bonaerense de Luis Guillón y la noticia se volvió viral.

Nicole Sandoval, la mamá de la beba relató como sucedió el robo y comentó que “una mujer vestida de enfermera ingresó a la habitación 107 y revisó a Aylin”, la beba.

Después de unos minutos, la misma mujer, le indicó a Nicole “que se la tenía que llevar a neonatología para un chequeo médico”, pero sucedió algo inesperado. Con el correr de los minutos la beba no aparecía y ambos desesperados comenzaron a buscarla. A través de la seguridad del lugar, revisaron las cámaras de seguridad y constataron que la acusada “se sacó el disfraz, cambió de ropa a la beba y la descartó”.

Todo parece una novela, pero solo que sucedió es que la mujer se llevó a la beba sin problemas y “nadie la paró”, aseguraron.

Después de una larga espera, gracias a un operativo policial, Aylin fue rescatada en manos de una señora -que no se sabe si es la misma que engañó a los padres-.

En su relato, la sospechosa expresó que “se la vendieron”. “Ella dice que la compró, pero no sabemos cuánto pagó por la nena porque todavía está declarando”, indicó la abuela de la víctima.

La beba se encuentra fuera de pleigro y ya está junto a sus padres. A partir de lo sucedido se abrió una investigación y el caso quedó en manos de la Justicia.