Un colectivero armó un grupo de WhatsApp para que los pasajeros no pierdan el viaje

Un chofer de colectivos del AMBA armó un grupo de WhatsApp para que los pasajeros habituales no lleguen tarde a la parada, y de esta manera no se pierdan el viaje en las horas más tempranas de la mañana.

El hombre trabaja en la línea 74, que opera también en la provincia de Buenos Aires, y la idea era avisarles por dónde va su recorrido. El gesto del trabajador del volante fue dado a conocer por un joven, y la buena noticia no tardó en viralizarse.

"Vamos que llegan tarde" se llama el grupo, en el que hay varios usuarios. Uno de ellos, Julián, compartió la noticia en su cuenta de Twitter

La línea 74 es una línea de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires que une el barrio porteño de Puerto Madero con la Estación Burzaco. Tiene además algunos servicios con la localidad de Longchamps, en el sur del Conurbano bonaerense. La línea es operada por el Grupo DOTA a través de Empresa San Vicente S.A.T.

El mensaje que Julián había compartido en la red del pajarito decía lo siguiente: "Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agrego al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda así no te clavas en la parada como un pe...”

Al conocerse la noticia, varios tuiteros salieron a replicar casos similares: "Yo tengo un grupo que se llama 'Amigos del 24', con el chofer incluido", decía una chica. Allí mismo, otra joven contestaba "¿Puedo ser otra amiga del 24? Me sirve ese grupo".

Otra chica escribía "Ojalá algún chofer del 20 sea así de caritativo, así no me clavo 40 minutos en la parada cuando voy a cursar”. Así, la buena acción del colectivero despertó ideas parecidas en otras personas.