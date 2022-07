Tuvo lepra, se lo ocultaron, y escribió un libro con su experiencia

Quien haya leído la Biblia, o quien tenga conocimiento sobre la vida de algunos santos, o quien se haya acercado a la misión de la Madre Teresa no puede desconocer una palabra que lleva una carga de seriedad: lepra. Esta enfermedad infecto-contagiosa crónica, que afecta preferentemente a la piel y a los nervios periféricos, y en ocasiones a las mucosas y órganos internos, no ha sido erradicada.

Gisela Galini es una escritora y poeta que tuvo la enfermedad durante su adolescencia, pero nunca se enteró: sus padres eligieron no contarle nada, para que no tuviera que vivir con el estigma de la discriminación: "Fue entre mis 13 y mis 18 años. Me hacían estudios cada 6 meses. Y mis papás me lo ocultaron, porque había mucha discriminación sobre la palabra", contaba a El Interactivo. "La buena noticia es que hoy es tratable, y se cura en 6 meses con antibióticos".

Hoy, en su adultez, Gisela es la autora de un libro que trata sobre el tema. "Quise contar que es la palabra la que está enferma, no la persona. Muchas palabras siguen siendo estigmatizantes. Al principio fue un relato de mi propia historia, pero al hablar con otras personas me di cuenta de que nadie quería contarlo. Allí surge la verdadera historia, la del silencio de la lepra", contaba la autora.

Hasta 1962, si una persona tenía lepra, era automáticamente enviada a un leprosario y se la encerraba. Los médicos tenían la obligación de aislar a esa persona, porque no se conocían formas de hacerle frente a la enfermedad. "Las personas con lepra tenían prohibido casarse, y lamentablemente lo que permanece es el estigma. Por eso los que la sufren no quieren contarlo", dijo Galini.

Actualmente, el único leprosario de la Argentina queda en General Rodríguez, a 25 kilómetros de la localidad de Luján (provincia de Buenos Aires). Se llama "Doctor Baldomero Sommer", y atiende, además de aquellas personas con lepra, a una gran variedad de infecciones.

Los padres de la escritora decidieron contarle la verdad a los 20 años, con la salvedad de que a esas alturas ya estaba curada: "Fue un acto total de amor el de ellos, porque precisamente fueron ellos quienes sufrieron la enfermedad. Yo fui la portadora, pero ellos estuvieron enfermos", expresaba emocionada la mujer.

Galini es, hoy, la autora de "Una palabra tuya bastará para sanarnos. "Hoy tengo la oportunidad de contar mi experiencia en un libro, editado por Alfaguara. No es un libro técnico ni periodístico, sino que tiene apenas pretensiones de ser literario".