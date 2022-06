Superar la crisis del gasoil en 15 días: el sector advierte que hay que "ver para creer"

Luego de que el Gobierno nacional asegurara que la falta de gasoil se solucionaría "en 15 o 20 días", Raúl Castellanos, titular de la Cámara de Empresarios de los Combustibles, expresó: “Voy a creer cuando lo vea porque hasta ahora van muchas promesas y no se han cumplido, me parece interesante lo que dice, estaré contento cuando lo vea".

En una entrevista durante el programa Metaverso, de Ciudadano News, Castellanos puso de ejemplo que el presidente de YPF aseguró meses atrás que garantizaba el abastecimiento y no se cumplió. También apuntó contra el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien sostuvo que en dos o tres días el problema estaría solucionado.

“Si el gobierno nacional actúa coherentemente, tendrá que estar haciendo los cálculos de qué pasará cuando el combustible que dicen que va a llegar se haya terminado, supongo que no esperarán a que falte de nuevo, haya desabastecimiento y empiecen a pensar si piden otro barco", reclamó el titular de la CEC.

A fines de 2021, desde el sector solicitaron una reunión con la Secretaría de Energía para plantear que se estaba produciendo escasez. "No se tomaron ningún tipo de medidas en ese momento y después tampoco, hablamos de hace 8 meses", apuntó.

"El problema empezó a notarse, sufrirse por parte de los consumidores que no recibían el producto y siguieron las explicaciones, de que se iba a solucionar porque en realidad se consumía mucho, recién hace un mes empezó a hablarse de situaciones de posibles soluciones concretas pero en forma totalmente tardía así que, esperamos que lo que están diciendo sea verdad, que estén por llegar barcos con gasoil y que se prevea qué pasará después", relató Castellanos.

Si bien el empresario aseguró que desconoce si hay intereses involucrados detrás de las decisiones del Gobierno, añadió que "sí sería importante que a esta altura del partido y con esta situación generada, que se investigue, que alguien independiente investigue qué pasó o qué está pasando para deslindar responsabilidades y prevenir que esto no vuelva a ocurrir, no vaya a ser que ahora aparezca el gasoil dentro de 15 días y hagamos de cuenta como que no pasó nada, pasó mucho".