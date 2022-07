Segmentación de tarifas: qué hacer si no te inscribiste a tiempo

El Gobierno planea una quita gradual de subsidios en las facturas de la luz y el gas. Esta quita empieza en agosto, y el costo pleno de la tarifa empezará a pagarse recién a partir de fin de año. Más de 3.400.000 familias de todo el país cargaron ya sus datos en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía. Pero la pregunta es: ¿qué pasa si no completé dicho formulario?

El cierre de este período de inscripción es el martes 26 de agosto. Y aquellas personas que no hayan finalizado la carga de datos en la fecha estipulada, o aquellas que no contaran con un dispositivo para poder inscribirse, podrán obtener un turno para el trámite de forma presencial en las oficinas de ANSES durante todo el mes. Pero advierte el Gobierno que si no se alcanzan a anotar en julio, perderán el subsidio tanto de la energía eléctrica como el del gas.

De esta forma, el proceso, que duró un poco más de 10 días, terminará este 31 de julio y dará cuenta de cuáles son los usuarios que mantendrán o perderán el beneficio en las tarifas de estos servicios.

Este proceso dividió a la población en tres sectores, dependiendo de su nivel de ingresos.

-Tarifa 1 (ingresos altos): la componen 75.492 familias. Quienes se encuentren en esta modalidad irán perdiendo sus beneficios gradualmente.

-Tarifa 2 (bajos ingresos): compuesta por 979.496 hogares. Mantienen el subsidio.

-Tarifa 3 (ingresos medios): conformada por 712.049 inscriptos. También mantienen el subsidio.

De acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Energía, cuando se actualicen los cuadros tarifarios, los usuarios del segmento más alto que dejen de recibir subsidios tendrán un aumento en sus facturas que se ubicará entre los $1.200 y $1.300 por mes. De todas formas, la quita de subsidios se llevará a cabo de forma gradual a partir de agosto y el costo pleno de la tarifa se abonará recién a fin de año.