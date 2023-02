Un cruce de declaraciones se generó hoy entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. En las últimas horas, el mandatario provincial despidió a quien era ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, reemplazándolo por Claudio Brilloni. Pero esta acción generó la reacción del ministro nacional.

Las declaraciones de Aníbal Fernández

El jefe de la cartera de Seguridad aseguró que "no tener conocimiento de lo que sucede es delicado. Hace 20 años tienen complicaciones de estas características. Estamos trabajando con lo que nos piden, a eso fuimos". "Casi 3500 personas están dedicadas a la tarea, y son financiadas desde el Estado Nacional y no le hemos pedido ni un centavo a la provincia", defendió.

En una publicación en su cuenta de Twitter, el ministro expresó que "el gobierno Nacional no ha dejado de invertir fondos nacionales para ayudar a resolver el problema de la ciudad de Rosario que lleva 20 años". "Los resultados están a la vista. No dejaremos de acompañar con soluciones, buscando revertir este presente que estremece", continuó luego en declaraciones radiales.

"No no hemos quedado quieto y no tiene que ver con el pedido de un gobernante, tiene que ver con lo que la fuerza hace, pero que no se puede contar lo que se planifica ni dónde van a estar", aseguró.

Respuesta de Perotti

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, consideró que Fernández no entiende la situación de Rosario respecto al narcotráfico.

"El ministro (Aníbal Fernández) sigue sin entender la realidad y particularidad de Rosario desde hace muchísimos años. Si esa es toda la ayuda que puede dar, hay que decirle al ministro que no alcanza", expresó Perotti.

"Deberíamos tomar la totalidad de todas las fuerzas federales para que puedan estar en la provincia. La magnitud amerita fuerte y total prioridad de la Nación", argumentó.

Por último, aseguró que "Argentina no puede permitir que estas cosas pasen. Ese territorio es Rosario y nuestra provincia. No hay provincia que tengan la posibilidad de enfrentar tamaño delito federal".