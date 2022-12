Roxana Reyes: "Hubo atropello y abuso de autoridad de la presidenta de la cámara de diputados"

La titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apeló este miércoles el fallo del juez Martín Cormick que impedía a la diputada radical Roxana Reyes asumir una banca en el Consejo de la Magistratura y resolvió dejar en suspenso todas las designaciones efectuadas recientemente, con el argumento de resguardar las potestades de la institución que preside.

Ante esta situación, la diputada nacional de Juntos por el Cambio de la UCR Roxana Reyes, se manifestó sorprendida con la actitud de Moreau y consideró que hubo atropello: “Hubo un exceso de facultades, rozando el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad de la presidenta de la cámara”, dijo en el programa Metaverso por Ciudadano News.

Además opinó que la actitud de la presidenta de la Cámara habla de “inestabilidad de las instituciones, de la falta de fortaleza de la independencia de los poderes y demuestra que Moreau es presionable, por lo que no está en condiciones de ejercer la presidencia de la cámara de Diputados”.

En tanto, Reyes explicó porqué el accionar de Moreau no fue el correcto: “La ley dice que los bloques definen a los consejeros, y los bloques designaron a los consejeros, el presidente de la cámara lo comunicó a la Corte y al Consejo, la Corte decidió tomar juramento, faltaba la fecha del juramento nada más y ella intempestivamente con motivo de la sentencia, decide dejar sin efecto esta designación, lo cual está fuera de sus facultades porque ella no designa, no puede revocar con los actos administrativos que se habían cumplido”.

De esta manera aclaró que lo sucedido fue lo que generó que quienes iban a votarla como presidenta de la cámara, no lo hicieran y no dieran quórum: “Se convirtió en una representante espada en la Cámara de Diputados de la Vicepresidenta de la Nación en esto de avanzar sobre la Corte, la Justicia y el Consejo para procurarse su impunidad”, dijo.

También describió qué sucedió en la segunda sesión, que carecía de quórum: “Querían sesionar sin quórum y cuando nosotros les queríamos decir que no tenían quórum, pedíamos la palabra y para eso entramos al recinto, porque nuestra compañera Silvia Lospennato que entró sola no le hicieron caso y se siguió con la sesión, ahí fue cuando empezó todo este tema que dicen que faltamos el respeto, gritamos y hablan de hasta violencia, cuando en realidad la violencia es no darle la palabra a la oposición política”.

Por último la diputada Reyes afirmó que el Frente de Todos “tiene una dificultad para aceptar las reglas de la democracia”.

“Tenemos distintas alternativas para manifestar la opinión: estar en contra; abstenernos; o no dar quórum, y eso es lo que hicimos. Fundamentamos cuál era el motivo por el cual nosotros hacía 48 horas íbamos a dar quórum y votaríamos y luego cuál fue el motivo por el cual no había que dar quórum ni votarla por su actitud con el Consejo de la Magistratura”, finalizó.