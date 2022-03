Cascos Blancos: Sabina Frederic dio detalles de la exitosa misión

Este fin de semana arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza los voluntarios de Cascos Blancos que llevaron a cabo la misión humanitaria ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La presidenta de la organización, Sabina Frederic contó los detalles del trabajo realizado e hizo mención a las 5 familias que regresaron al país, en el programa Metaverso de Ciudadano News.

- ¿A pesar de las circunstancias, debe ser gratificante recibir a cinco familias que pudieron salir de la zona de conflicto?

- Recibirlos a ellos y también escuchar la calidez con que los integrantes de la misión de Cascos Blancos en Polonia los habían tratado, ayudado, contenido y asistido para desplazarse y llegar a destino e inclusive jugar con el niño de 3 años que fue parte de la delegación argentina. Nos sentimos orgullosos del trabajo hecho en la misión en Polonia y Rumania.

-¿Cuál fue el objetivo de Cascos Blancos?

- El objetivo de la misión fue brindar apoyo a nuestras representaciones en Polonia y Ucrania, que ahora está en Rumania. Pero, también a todos los consultados que forman parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Hay una red ampliada consular para esta situación y la misión de los siete cascos blancos, dos varones y cinco mujeres, trabajó tanto con ciudadanos argentinos como también con dos familias de bolivianos que asistieron y colaboraron para que pudieran viajar a su país de origen.

"Las dos semanas que estuvieron en Europa, pudieron cumplir con el objetivo de permanecer hasta tanto el último argentino que manifestó su deseo de salir pudiera hacerlo, o que hubiera cambiado su decisión por las circunstancias. Hoy quedan ocho grupos familiares, seis argentinos, la inmensa mayoría son ucranianos con doble ciudadanía, pero en la mayor parte de los casos hay un varón de entre 18 y 60 años que forma parte de la reserva por la Ley Marcial que dictó el presidente de Ucrania y eso dificulta la salida", agregó la funcionaria.

- ¿Quedan argentinos que quieran salir y no pueden?

- Ya no quedan casi argentinos que estén en condiciones de salir. Así que, la misión regresó y la idea es evaluar cómo se sigue.

- ¿Se mandaron importantes donaciones?

- El jueves a la noche salió un vuelo de Aerolíneas Argentinas, costeado por el Gobierno argentino, con 2,5 toneladas de donaciones que hizo la comunidad ucraniana en Argentina y también, cascos blancos. Se enviaron frazadas, botiquines y catres para centros de alojamiento en Polonia.

Frederic agregó que Cascos Blancos "está colaborando con este empresario Enrique Piñeyro, aviador, la embajada de Ucrania en Argentina y la comunidad ucraniana en el país, para que se puedan llevar a Polonia el resto de las donaciones que hizo la comunidad que suman unas 12 toneladas. El sábado salió el vuelo con 5 toneladas y esta semana sale con el resto".

-¿Qué es lo que Cascos Blancos encuentra cuando llega a Ucrania para hacer esta tarea?

-Cambió mucho la organización de la asistencia humanitaria desde el momento que empezó la guerra hasta el momento que llegó Cascos, que fue una semana después. Ya cuando ellos llegaron había una organización incipiente del gobierno polaco que permitía la derivación de la gente a un centro de albergue.

Además, sostuvo que "lo que encontraron en Polonia fue bastante organización, mucha solidaridad, sorpresa también porque para la comunidad europea era difícil no sé si reconocer, pero Cascos Blancos es un organismo propio de la Argentina, no existe en otro país y esa solidaridad fue muy bien valorada por Polonia. En Rumania hay un poquito más de desorganización, hay un comité de emergencia, pero hay muchas ONG. No está tan centralizado como en Polonia y hay menos registro de la gente que entra".

Para finalizar, Frederic resaltó que lo que cuentan los argentinos que regresaron al país fue que pasaron momentos de "mucha angustia, frío, las dificultades de decir dónde ir, si se sigue en Europa o en Argentina, y la importancia que tiene Cascos Blancos de hacer sentir a la gente que no está en su casa como si estuviera. Esa contención emocional para que no se sienta sola, que la gente recupere un poco del equilibrio emocional para poder tomar decisiones. La gente entra en estado de desesperación si no sabe cómo va a viajar, cómo volver, cómo tramitar la documentación. Ha sido una tarea muy importante y reconocida también por nuestras embajadoras en Europa".