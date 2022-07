Qué dijo Santiago Maratea sobre su posible candidatura a presidente

Santiago Maratea dio una extensa entrevista para los medios de La Nación, en un programa conducido por Luis Novaresio. Allí, el influencer de 30 años tocó varios temas, entre los que se encuentra la posibilidad de una candidatura presidencial: "Hay una fantasía de que es más fácil tirar una idea, y que esa idea dé frutos", sentenció.

"No tendría un rol en el Estado para que me paguen por eso. No me gusta. No es un país donde los pagos del Estado sean muy transparente. El concepto de ñoqui no existe en todos los países. Para ser ñoqui te tiene que pagar el Estado" advirtió en los primeros minutos de "Entrevistas por La Nación". "Solo sería presidente si me permiten que las ONG sean más importantes que Google" agregó.

Maratea aclaró que el tema de la presidencia lo incluyó en una de sus sesiones de terapia: "Muchos me proponen ser presidente. Lo hablé con mi papá, y se rió. Arranca como un chiste, y yo lo digo en serio, porque me pone triste la gente que la pasa mal", expresaba Santiago.

Cristina y Macri

Uno de los temas que trató el joven en el programa es la opinión sobre la casta política: "Cristina Kirchner me decepcionó, nunca tuve muchas esperanzas con ella. Ella tenía un discurso bastante integrador al principio, pero después no", comentaba Maratea. Y aseguró que no se sentiría cómodo en una reunión con ella.

No fue muy distinta la mirada sobre Mauricio Macri: "También me decepcionó, y no me juntaría con él. Conozco cosas muy sucias de ambos: Cristina y Macri creen que pueden justificar todo, y al final los dos son muy parecidos", enfatizó.

El influencer asegura que ni uno ni otra representan a la Argentina, y que nunca votó por ellos.

La vida en Argentina

Ante la pregunta de si está feliz de vivir en Argentina, Maratea contestó que sí. "Estoy enamorado de la Argentina y no me iría nunca vivir a otro país. No sé si sería feliz en otro país, viajé por muchos lados. Tengo mucha intriga por saber cómo sería una Argentina de primer mundo. Me muero si es como Estados Unidos o Europa, no quiero vivir en esos lados. Igual no sé si pasará algún día", aclaró.

Con referencia a los movimientos sociales, dijo que "nadie está luchando por el país. La militancia está sobrevalorada en la Argentina, y muchos militan solamente para ser famosos".