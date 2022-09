Pintó un retrato de Messi con la boca: la historia de Silvia Favaro

Todo nació con la curiosidad, sin pensar siquiera que podía convertirse en una actividad que la ayudara a salir adelante. Silvia Favaro tiene esclerosis múltiple desde hace 34 años, y forma parte de una asociación que Mendoza tiene para personas con esa condición.

Pero fue un taller de pintura lo que le permitió salir adelante y no encerrarse en la depresión: "Ahora veo que se puede hacer un montón de cosas desde el lugar que estamos, y poder hacer algo por nosotros mismos", dijo la mujer.

En diálogo con El Interactivo, por Ciudadano News, Silvia relató el comienzo de todo: "Nunca participé de ese taller, porque jamás en mi vida había pintado. Armaban el taller por la mañana, y necesitaban que tuviera cierto cupo de personas. Faltaba una, insistieron, y me anoté", explica Silvia.

La Asociación Mundial de Pintores de la Boca y el Pie elige a ciertas personas, se las beca durante 3 años, y en ese tiempo deben entregar 15 pinturas que serán evaluadas por un grupo de artistas de distintos países de Europa. "Una vez que nos eligen, nos avisan si sigue la continuidad o no", afirma Favaro.

El retrato de la "Pulga" le llevó más de 2 meses: “La locura más grande fue animarme a pintar a Messi. Siempre lo quise hacer, pero una figura tan pública, tan conocida, era un desafío grande. Y me animé a hacerlo. Me fueron filmando, mis hijos me ayudaron, y después tuve un amigo que lo editó (porque esto me llevó mucho tiempo)" afirmó Silvia. Con esta iniciativa, la mujer busca comprar todo lo que necesita: "Yo uso pinturas nacionales. Casi todo lo consigo acá".

“Me encantaría que esto llegue a Messi, es un sueño. Cada vez que pintaba pensaba en eso. Me ilusiona. Sería una alegría muy grande que él la pudiera tener", dice una pintora que, de momento, no utiliza redes sociales. Su cuenta de Instagram, @silviafavaropinturas, es manejada por su familia. "¿Por qué no soñar con que le llegue el retrato?", reflexionaba Silvia Favaro.