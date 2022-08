Paro del tren Roca por las agresiones al conductor tras la muerte de un nene

Dos niños fueron víctimas de un accidente de ferrocarril en la estación Bosques, del Tren Roca. Uno de ellos, de cuatro años de edad, falleció en las vías, por lo que familiares y vecinos de las víctimas atacaron al maquinista de la locomotora, al punto de casi lincharlo. Por este motivo, Trenes Argentinos informó que habrá un paro por tiempo indeterminado en la jornada del lunes, en reclamo de mayor seguridad para los conductores.

Luego de la muerte del nene, la línea Roca prestaba servicio reducido entre Plaza Constitución y la estación de Florencio Varela. El comunicado de la empresa indicó que "Trenes lamenta el accidente, y lo que pasó con el maquinista, que ya tuvo la asistencia correspondiente en estos casos".

Sin embargo, y luego de conocerse oficialmente el estado de salud del conductor de la máquina, el sindicato de conductores "La Fraternidad" informó que se decidió dictar una medida de fuerza con quita de servicio desde las 0 horas del lunes 15 de agosto.

"Por las agresiones que sufrieron hoy los compañeros y por falta de seguridad, los conductores, de la Fraternidad-Línea Roca, llevamos a cabo un paro por tiempo indeterminado con posibilidad de que la medida se extienda a nivel nacional. El mismo es a partir de las 00:00 del 15 de agosto, sin trenes ramal roca", decía el tuit oficial.

El accidente

Trenes Argentinos informó que eran las 14:01 un niño atravesó rápidamente las vías y el conductor no pudo reaccionar. El hecho ocurrió en una zona con cerramientos al costado de la vía, para que no haya ingresos clandestinos, aunque la gente suele abrir pasos clandestinos.

Familiares del nene reaccionaron de una manera brutal. A ellos se les sumaron vecinos e incluso pasajeros que iban en la formación. Los maquinistas agredidos resultaron ser Maximiliano Daniel Caleta, de 30 años, y Nahuel Serrano, de 33.

La policía comentó, en principio, que el accidente fue "inevitable", y que el conductor "no pudo frenar". "Me robaron y me golpearon", fueron las palabras de uno de los conductores. "Yo no pude hacer nada, la madre no los agarró" agregaba el hombre, quien pudo ser rescatado de la multitud con la ayuda de unos compañeros y algunos pasajeros que intentaron frenar los golpes.

En el caso interviene la fiscalía nº 7, y se dispuso que Policía Científica realice las tareas correspondientes para reconstruir cómo ocurrió el hecho. Falta ahora revisar las cámaras de seguridad del tren y las que se ubican en la zona del accidente.