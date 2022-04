Morón: difundieron un folleto informando cómo consumir drogas

En las últimas horas se volvió viral una foto de una campaña vinculada al consumo de Drogas en Morón. Según indicaron el volante pertenece a ese municipio y se repartió en un festival público.

De acuerdo con la información oficial, la acción fue denominada "reducción de riesgos" y tienen como objetivo dar recomendaciones a las personas que consuman marihuana, cocaína y drogas sintéticas. La misma está habilitada por una ordenanza que fue sancionada por unanimidad en el Concejo Deliberante de Morón.

Patricio Liddle, secretario de la ONG ARDA, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y fue consultado por el polémico flyer.

“Este material, del cual se está viralizando, no es propiamente un material que emitimos nosotros como asociación. Sino que es producto de una ordenanza del municipio de Morón aprobada en el 2021 por unanimidad", comenzó explicando.

Asimismo, detalló que los consejos se dieron "a pocos días de la tragedia de puerta 8 donde murieron 20 jóvenes por adulteración de cocaína" y "fue muy polémico". “Este volante fue repartido por promotores reducción de años, formados. Un factor determinante para los que sobrevivieron a la tragedia fue que justamente dosificaron la sustancia adulterada en pequeñas dosis, se sintieron mal, acudieron al sistema de salud y de esa manera lograron salvar su vida", concluyó.

—¿Qué es la reducción de años?

—Es un paradigma científico y también de alguna manera en nombre de un gran movimiento social que reclama por la reforma de la política de drogas en todo el mundo y señala los enormes daños que ha generado la prohibición.

“En términos de un abordaje que se para en la vereda de en frente de lo que se conoce como prohibicionismo y básicamente entiende que las drogas son parte de la humanidad, desde que el mundo es mundo. Justamente, lo que genera desde hace 50 años de leyes prohibicionistas es que se han maximizado los daños de las drogas justamente por las políticas prohibicionistas".

“Es un núcleo de ideas, prácticas, estrategias, posicionamientos científicos basados en la evidencia científica que conforman el nuevo paradigma en política de drogas que plantea un contrapunto al hegemónico que es el prohibicionismo a nivel mundial impulsado por Estados Unidos"

La ley de drogas en Argentina

El entrevistado expuso que "estamos atrasados, que tenemos la ley más puritivista de América Latina" y que lo mejor sería "tener un avance" para tener políticas que ya tienen otros países.

—¿Por qué respaldan esta campaña que dice qué tipo de porro hay que usar, por qué este tipo de campañas no fomentaría el consumo e iría por el consumo responsable?

—La pregunta es la inversa, cómo pueden defenderse las políticas de drogas actuales que hasta levantan esta idea de la apología. No se puede hablar de drogas porque es apología, cualquier información que uno quiera dar de salud es apología, entonces es mejor el silencio. Cómo los que hicieron estas leyes hoy todavía no salen a dar respuestas de dónde están los resultados, porqué en los últimos 10 años aumentó 30% la población que usa drogas en todo el mundo, al mismo tiempo que aumentaron las penas, aumentó el crimen organizado y el narcotráfico. No hay control de las sustancias que se consumen.

—¿Qué beneficios trae para estas personas?

—Nosotros partimos de ese diagnóstico, que tenemos políticas públicas que llevan al silencio y que desde 50 años no traen resultado positivo. Lo que demuestra que cuando vos te acercás a los usuarios de drogas no punitivamente, sino con información, dándole consejos y herramientas lo terminás acercando al sistema de salud.

“No es que uno reparte volantes masivamente, sino que uno se acerca, charla, cuando se detecta que está dialogando con personas que usan drogas se puede acercar el volante para tender un puente con esa persona y hacerle conocer sus derechos, acercarle el servicio de salud para reducirle los riesgos por lo que esa persona ya decidió hacer uso de sustancias"

—¿Cuál es la edad promedio en que los jóvenes se inician en las drogas?

—La edad de inicio en sustancias tiene que ver con muchos factores, pero es baja, la adolescencia es el momento en el cual se dan los primeros acercamientos de los jóvenes. Por eso es importante no llegar solamente con un discurso abstencionista, que diga solamente que no use sustancias. Si lo restringimos a eso, le vamos a hablar solamente al grupo que no usa sustancias.