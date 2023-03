Patricia Bullrich: "no hay excusas para no competir dentro del frente"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se encuentra en la ciudad de Mendoza para disfrutar de lo eventos en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia. En la previa de la Vía Blanca, una noche de desfiles de carros, comentó: “Es muy lindo venir a la Vendimia. Hacía muchos años que no venía a este lugar de la cultura del trabajo, de la tierra del amor, a la tierra, así que muy contenta estoy”.

Respecto a su análisis de las problemáticas que vive el país, aseguró: “Estoy trabajando muy fuerte, porque el país va a necesitar cambios muy potentes en todos los temas: economía que estamos con una inflación galopante con un gasto público imposible; en la seguridad, que estamos viendo lo que sucede en Rosario, el avance del narco, que nosotros habíamos logrado que retroceda y en un punto que para mí es muy importante que es que la Argentina necesita recuperar el podio de los primeros países que es la educación”.

“La inflación tiene dos fuentes: el primero es la emisión de la moneda, si uno emite y emite monedas sin respaldo, lo que va a suceder siempre es que eso va a ir a los precios y el segundo es el enorme gasto público porque cuando uno tiene que emitir moneda para pagar más Estado que mundo privado, lo que termina sucediendo es que va en detrimento del bolsillo de la gente. Entonces, hay que lograr que no se gaste más de lo que se produce, que haya una relación razonable, porque además vivimos en un país con altos impuestos. Es decir que todavía tenemos que bajar impuestos, es decir, que lo que hay que bajar el gasto y también hay que dejar de emitir, tener un banco central independiente, que maneje muy racionalmente este asunto tan delicado y no se emita dinero como si eso no tuviese consecuencias. Tiene consecuencias muy negativas para el bolsillo de todos los ciudadanos”, comentó.

Originalmente se supuso, a partir de distintos mensajes en redes sociales, que Bullrich sería candidata a la presidencia de la Nación con el mendocino Alfredo Cornejo como vicepresidente. Sin embargo este último se postuló a la gobernación provincial. Al respecto, la líder del PRO expresó: “El amor a su provincia es importante, el querer volver a gobernar Mendoza es importante, me dio un poco de tristeza porque me hubiera gustado que esté a nivel nacional creo que es uno de los dirigentes que más conoce de política, de la necesidad de darle importancia a cada una de las provincias, que tiene una mirada federal muy importante que el país necesita, así que bueno, nos perdemos esa mirada pero Mendoza gana un gobernador”.

Por último, se le consultó sobre la postura de su partido respecto a la posibilidad de que Omar de Marchi participe en las elecciones de este año por fuera del frente que integra su partido junto a la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica ARI, entre otros, a lo que respondió: “La voz oficial del PRO es que el PRO está en Cambia Mendoza y además Cambia Mendoza tiene un mecanismo de selección que es claro, tiene PASO y tiene boleta única. Así que no hay excusas para no competir dentro del frente en una provincia gobernada por nosotros. Así que esa va a ser la posición que el PRO va a tener en Mendoza y el día que vencen las anotaciones de la de los frentes, el PRO va a estar ahí”.