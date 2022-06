Las 5 claves para entender qué ocurre ahora con el avión venezolano-iraní

La Justicia Argentina investiga la relación del piloto de la aeronave Emtrasur, Gholamreza Ghasemi con posibles actos de terrorismo. El piloto como sospechoso de terrorismo y se abrirá investigará a la tripulación. Quien está a cargo del caso es la fiscal Cecilia Incardona quien amplió el requerimiento luego del informe del FBI. Por otra parte el juez Villena ordenó que los cinco iraníes y los 14 venezolanos que iban a bordo permanezcan el el país.

Con este marco es que el politólogo Mario Guerrero, en diálogo con Metaverso que se emite por Ciudadano News explicó: “Hay dos cuestiones de abordar en esta cuestión, primero, desde la vía de los actores, que es lo que empieza a arrojar un poco más de luz, porque todavía hay mucha sombra y oscuridad respeto de qué ha estado pasando, más si tenemos en cuenta el juego de desinformación que ha habido desde nuestro gobierno y la manera en que las autoridades competentes han intervenido. Por ejemplo, policía aeroportuaria intervino tarde”.

1- Los actores clave

Guerrero comentó: ”Hay dos actores importantes y claves que son la empresa Emtrasur y la empresa Mahan. Emtrasur es una empresa que funda Venezuela en el 2020 a los fines de darle respuesta a los problemas de abastecimiento que viene teniendo desde hace varios años, Emtrasur es una copia de la empresa Mahan, donde es una gran proveedora”.

El politólogo afirmó: “Emtrasur ha estado realizando vuelos, entre ellos uno a Ciudad del Este y desde el cual salió supuestamente una carga de cigarrillos con destino a Aruba. Este emitió una serie de sospechas por parte del gobierno paraguayano, en el punto tal que ellos despidieron a la autoridad aeroportuaria y mandaron un comunicado en mayo al gobierno argentino diciéndole respecto de las características de este vuelo y la tripulación. De acá es que cuando se recupera el listado de tripulantes, la primera recuperación, porque hubo dos, la primera recuperación se la cotejó con la información proveída por el gobierno paraguayo en mayo y coincidió. El ruido surge cuando se coteja nuevamente y la lista que otorgó la aeronave es totalmente diferente y ahí es que sale el nombre de Ghasemi y toda la discusión en torno a esto”.

2 - El historial de la nave

Para poder comprender cómo es que la empresa venezolana llega a unirse con la empresa iraní, el politólogo esclareció: “Porque es la que la estaba proveyendo en dos sentidos, primero, en aeronaves, estos Boeing 747 han pertenecido a Mahan, de hecho el Boeing que está vinculado ha sido operado desde el 2007 hasta 2020, es decir, en 2021 Venezuela adquiere la aeronave, la compra, todavía no se sabe en qué términos y toma real posesión de la aeronave en febrero de este año. Esa no es la primera adquisición que hace Emtrasur de Mahan, ha adquirido otras, entre ellos, Air bus que ha estado involucrado en supuestas idas y vueltas por el intento por parte de la empresa Conviasa de venir desde Bolivia para acá que terminó en pasajeros venezolanos quedaron varados en Bolivia y en Argentina”.

3 - Las sospechas sobre las empresas

Las relaciones entre las empresas no son claras, según Guerrero, quien comentó.” Emtrasur y Eansa, empresa fabricadora de armamento aeroespacial, también pertenece dentro de Conviasa y hay relaciones, términos de intercambio de tecnología entre las empresas similares u homónimas de Irán con las venezolanas. De hecho, Emtrasur coopera dentro de la base aeroportuaria de Eansa en Venezuela, entonces hay toda una red de inteligencia y transferencia de tecnologías que es lo que despierta todas las sospechas que habilitaron la intención de realizar una investigación, porque de lo que se ha investigado y se ha hecho de la pesquisa todavía no se sabe respecto de qué traía la aeronave o no y la acusación principal está en el tráfico de recursos humanos”.

“Las sospechas de acusaciones recaen principalmente en cómo opera Mahan y Qeshm, dos empresas muy criticadas y acusadas por realizar este tráfico de recursos. Recodemos que principalmente la acusación que se hace es todo lo que tiene que ver con el tráfico de recursos entre Siria y Líbano, Hezbolá si bien es un grupo terrorista, armado que participó de la guerra civil libanesa, después se institucionalizó y actualmente es un partido político en el Líbano y es el principal actor local a partir del cual Irán interviene en los asuntos libaneses”, agregó el politólogo.

4 - La ciudad clave

En cuanto a lo que sucede en la Argentina, Guerrero explicó: "Estas dos empresas están acusadas de realizar transferencias, movilizar recursos entre Irán y Líbano lo cual esa serie de sospechas también se ha trasladado acá. Todavía no hay indicios en este sentido pero lo cierto es que los puntos que se conectan entre Emtrasur y Conviasa, la relación que tiene Emtrasur con Mahan y los puntos que están entrelazados, porque Emtrasur ha realizado viajes a países y destinos bastante criticados, Rusia, Bielorrusia, Nigeria, Bangladés”.

“Ciudad del Este es una ciudad fuertemente criticada y conocida por el nivel de tráfico que hay entonces, hay una serie de sospechas que llevan a decir que no es un simple movimiento, un vuelo comercial normal”.

5 - El dilema de las listas

Finalmente, el especialista en temas políticos enfatizó: “Hay un juego de desinformación bastante grave y el hecho de que la manera en que va llegando la información también contribuye a la desinformación. El hecho de que en un primer momento se diera una listado de pasajeros y que esa lista coincidiera con la de Paraguay pero después que saliera otra lista y hubiera cambio de nombres, pero al mismo tiempo se pudiera identificar”.

“Toda la tripulación venezolana de alguna manera u otra estaban vinculados con distintos componentes de las fuerzas armadas bolivarianas y esto también despierta una serie de sospechas diciendo si realmente no estaban transportando autopartes”, finalizó Mario Guerrero.