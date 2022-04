La letalidad del COVID es 10 veces menor desde que comenzó la vacunación

A pesar del vaivén de subas y bajas en los casos de coronavirus en Argentina en los últimos meses, la letalidad disminuyó de 3% a 0,3% desde que comenzó la vacunación.

Al respecto el doctor Martín Hojman habló en Metaverso: “Creo que la letalidad siempre fue menor porque los casos diagnósticos no eran todos los casos, sigue habiendo casos de covid que son bajos, la pandemia no terminó y no sabemos si habrá algún brote más pero la mortalidad cayó mucho”.

El profesional de la salud contextualizó también lo que se vive en otras partes del mundo: “La aparición de nuevas variantes es posible, está pasando en otros lugares del mundo y siempre nos acostumbramos a ver en el norte primero lo que pasa después en el sur así que, lo que estamos viendo que está pasando en China y lugares de Europa también probablemente pase acá”.

Así mismo, reflexionó: “Vamos a ver el impacto real que eso tiene en un contexto diferente, con las medidas totalmente relajadas, no sabemos qué pasará, nunca supimos cómo sería el futuro de esta pandemia pero es probable que tengamos algunos sacudones”.

Por otro lado, también destacó la fuerte presencia de la gripe: “Estamos viendo un número inusitado de casos de gripe por influenza, algo que no se dio en estos años de pandemia, sobre todo por las medidas que se tomaron. Al no haber habido gripe en estos años es probable que haya alguna disminución de la defensa que tenemos contra la gripe y eso puede ser uno de los causales también de este aumento de casos de gripe”.

Por último, remarcó la importancia de la vacunación que en el caso de la antigripal “está disponible para mayores de 65 años inmunocomprometidos, los chicos y los trabajadores de salud”.