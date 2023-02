La hinchada argentina podría ganar un premio como “la mejor afición del mundo”

Durante el mundial de Qatar 2022 se vivió una simbiosis muy particular y desde el inicio del campeonato nadie pudo dejar de destacar la euforia de la hinchada argentina. A pesar de que la competencia se llevó a cabo al otro lado del mundo, miles de argentinos de todo el mundo fueron a a compañar a la Selección Argentina y toda esa energía sirvió para salir campeones.

Pero esto no termina acá. La felicidad sigue en pie tras la coronación de la Selección nacional en el Mundial de Qatar 2022 y ahora se conoció que “la hinchada argentina” competirá mañana lunes 27 de febrero por el premio The Best a "Mejor afición del mundo".

Si bien suena algo insólito, la misma FIFA describió la nominación nacional de la siguiente manera en su sitio web: "El viaje desde Argentina a Qatar no es precisamente corto, pero los hinchas de la albiceleste llegaron a Doha en gran número desde el comienzo del campeonato para apoyar a Lionel Messi en su último intento por ganar el único trofeo que le seguía siendo esquivo hasta entonces".

“El ruido que hicieron en las gradas fue constante, con repiqueteo de tambores y cánticos continuos que hicieron que casi todos los partidos de Argentina pareciesen un encuentro en casa para Messi y compañía", explicó la FIFA.

Es que algunos testigos oriundos de otros países del mundo, siempre destacaban que “el argentino vive el fútbol de otra manera” y es que esa es la verdad. Culturalmente es una pasión, algo que fue transmitido de generación en generación “algo que no se puede explicar” para muchos.

Según informaron, en el evento que se realizará este lunes en Zúrich, Suiza, la hinchada de Argentina competirá por quedarse con el distinguido galardón al partir como favorito en la premiación y en caso de lograr el mismo, el que subirá al escenario a recibir el trofeo será el mítico fanático Carlos Pascual, más conocido como "El Tula”.

“El Tula" es un famoso personaje rosarino que le dedicó su vida a participar activamente en citas deportivas y actos políticos del peronismo.