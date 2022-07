Karina Banfi: "El Gobierno necesita hacer un mea culpa"

Contundente y directa. La palabra de Karina Banfi, en diálogo con el programa Metaverso, el programa de Ciudadano.news, fue directa y sin vueltas. En referencia al comunicado que firmaron varios referentes del bloque oficialista de los diputados nacionales, que versaba sobre el repudio a algunos discursos golpistas de la oposición, la congresista afirmó que "si algo le falta a ese comunicado es hacer referencia a las acciones desestabilizadoras que vive hoy la coalición de gobierno. Hacer mención a la oposición como frente desestabilizador, es olvidar que necesitan hacer un mea culpa".

"Lo de Grabois es golpista, lo de Aldo Rico es golpista. Y lo único que veo es a ministros y funcionarios del gobierno poniendo el foco en Guzmán (ex ministro de Economía). Yo no voy a defender a Guzmán, por supuesto. Pero cuando necesitan un acuerdo con el FMI, y toman la decisión de abandonar el bloque, se arma este zafarrancho", dijo Banfi.

"No tenemos un fin de semana tranquilo. Vivimos con el corazón en la boca todos los lunes, y no sabemos dónde nos llevará esta debacle", afirmaba la diputada. "No se trata de ciencia cuántica, es simple responsabilidad. Y eso no sucede, principalmente porque hay diferencias graves entre ellos. Yo me preguntaría si este comunicado es para ellos, o para la ciudadanía", agregó.

En referencia a la situación actual, Banfi afirmó que el Gobierno nacional no deja de cometer errores: "En vez de alimentar al mundo (por la guerra Rusia - Ucrania), no podemos hacerlo porque la industria está paralizada. Algunos sectores sí están creciendo, pero es un simple efecto rebote después de la pandemia", expresaba la diputada.

"Cada argentino vive pensando si mañana le va a alcanzar la plata. ¿Por qué tenemos que vivir así? La sociedad quiere que dejemos de hablar de discursos", declaró.