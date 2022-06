Gasoducto Néstor Kirchner: un exfuncionario denunció que La Cámpora demoró la obra

Fue repentina y pasó desapercibida, pero en el día de ayer Antonio Pronsato, ingeniero civil y ex titular de la unidad ejecutora del Gasoducto Néstor Kirchner, explicó los motivos de su renuncia.

El funcionario que renunció a fines de mayo, antes de la salida del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en declaraciones radiales confesó este martes: “Íbamos a hacer un milagro, un gasoducto único en Sudamérica y las decisiones no se tomaban”.

Durante la entrevista reveló que desde el momento que empezó a cubrir su cargo en febrero se logró conseguir la ingeniería básica necesaria para avanzar cualquier licitación: "Salimos a licitar los estudios de impacto ambiental. Salimos a licitar esta cañería. Salimos a licitar las válvulas, electrodos y puentes de medición”, relató.

Luego agregó que las cosas se empezaron a ralentizar: “Aproximadamente para Semana Santa, todas las decisiones, una detrás de la otra, no se tomaban”, pese a que confirmó que todos los días se juntaba con el presidente de IEASA Agustín Gerez.

Gerez es un hombre de La Cámpora que responde a Máximo Kirchner. Pronsato explicó sobre la función de Gerez: "Siempre se me decía que sí pero las cosas no sucedían. Llegó un momento en que dije 'a mí me trajeron para ayudar en esto', yo no podía tomar las decisiones porque no era mi lugar, ¿qué sentido tenía que estuviera?”.

Así mismo, el ex titular de la unidad ejecutora del Gasoducto Néstor Kirchner, negó las denuncias en la justicia, luego de la carta de salida de Kulfas. “No recibí ninguna indicación respecto a los proveedores. Jamás recibí presiones. Yo vengo haciendo estos trabajos hace 30 años".

Por último, concluyó en que el gasoducto Néstor Kirchner es una obra que funciona “con todos adentro, no solo IEASA (ex Enarsa) y el Ministerio de Economía. Tiene que estar la UOCRA, la Justicia para pedir permisos de paso, las provincias... Esto es poner una ciudad en marcha".