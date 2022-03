Estudio reveló el complejo escenario que atraviesa el sector productivo

Ante la compleja situación que atraviesan diversos sectores productivos del país, desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) presentaron un relevamiento de la situación de la producción argentina y de Mendoza.

Ciudadano News participó de la presentación del trabajo realizado por la encuestadora Synopsis, donde se destacaron los altos porcentajes de saturación en toda la producción por presión impositiva y el nulo acceso a créditos e inflación.

En referencia a la situación del sector, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, refirió: “Tenemos que darle visibilidad a la situación que viven los productores, que no es ni más ni menos la que se vive en todos lados. Por allí se ha presentado como una situación de división del campo y la ciudad”.

Ianizzotto también habló sobre la producción mendocina, donde el relevamiento destacó el "cansancio generalizado por tantos problemas en la economía no resueltos. Altos porcentajes que coinciden que la matriz productiva no está saturada y que tiene mucho potencial que no es explotado”.

Además, remarcó que otro aspecto que detectó la encuesta “es el grado de precariedad de muchos medianos y pequeños productores agropecuarios, donde los productores y los peones rurales están sucumbidos en la pobreza”.

Lo cierto es que desde el sector apuntan que “en el campo se está trabajando con las herramientas que hay y la encuesta indica que no hay financiación, no hay posibilidades de llegar a la tecnología, de tener más rendimiento. Hay agobio porque la plata no alcanza”, reconoció el referente.

Y agregó que, a pesar de ese duro escenario, el estudio manifestió que la matriz productiva de Mendoza no está agotada, lo que significa que “se puede diversificar y no solamente fomentar la vitivinicultura, sino también otras actividades productivas. Hay optimismo, lo que se necesita es cambiar la forma en que la economía está hoy circulando”.