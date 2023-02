Estela de Carlotto cree que Cristina no está proscripta

Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, consideró que Cristina Kirchner no está proscripta y se opuso a la convocatoria de La Cámpora que busca movilizarse contra la supuesta proscripción el próximo 24 de marzo. En ese sentido, aclaró que en esa fecha se conmemora "la desaparición de 30.000 personas".

"El 24, Cristina no va a hacer esta manifestación porque es exclusivamente la recordación de un golpe de Estado y la desaparición de 30.000 personas, más 500 bebés nacidos en cautiverio y ese día es de 'Memoria, Verdad y Justicia", comentó en declaraciones radiales.

Sin embargo, Carlotto aseguró que la convocatoria deberá hacerse "el día anterior o posterior al 24". "No podemos mezclar dos cosas con un tema netamente político actual, que Cristina muy merecidamente tiene que verlo y vivirlo para sentirse mejor. Nosotros el día ese directamente podremos mencionarlo (la proscripción) en el documento, pero el recuerdo es de lo que pasó el 24 de marzo del 76' y la fecha de los 30.000 desaparecidos", planteó.

Recordemos que en la interna del Frente de Todos no todos apoyan que Cristina Kirchner esté proscripta. En los últimos días, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró que "Cristina no está proscripta" y que "puede ser candidata si quiere". En ese sentido, Carlotto comentó: "Yo tenía entendido que no estaba proscripta y si lo dice alguien como Aníbal Fernández pienso que lo dice con criterio, él es abogado", agregó.

Por último, respecto a las candidaturas comentó que sería bueno que Alberto Fernández y Cristina Kirchner llegaran a un acuerdo, pero también que "cualquiera de los dos van a ser muy buenos para nuestro gobierno".

Cabe aclarar que la Vicepresidenta, en el primer acto que encabezó, en diciembre pasado, después de la condena a seis años de prisión por corrupción en Vialidad, fue quien convocó a movilizarse el 24 de marzo contra las "mafias y el Estado paralelo".

Luego, el secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, comentó: "Cristina hizo una convocatoria muy importante para el 24 de marzo y hoy la militancia tiene que salir de ese estado de letargo y cierto desánimo, a partir de transitar un momento bastante gris en términos políticos por lo que puede significar la decepción de la actual gestión, que había generado otro tipo de expectativas".