Encuesta: en Mendoza, Javier Milei tiene 51,7% de imagen positiva

Fuente: Twitter: @JMilei

Comienzan a perfilarse a perfilarse dentro de Juntos por el Cambio algunas candidaturas on vistas a 2023, como podría ser Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo. Pero, ¿le serviría al PRO una alianza con Javier Milei? La pregunta se desprende de la baja que ha presentado el candidato en las encuestas.

En este contexto, el programa Metaverso de Ciudadano News, conversó con Cristian Buttie, director General de CB Consultora Opinión Pública, quien expresó: “La carrera presidencial es de resistencia y no de velocidad. Lo que sucede con Javier Milei, es que el nivel de expectativa que ha generado y su crecimiento exponencial hace que hayan tomado esta carrera presidencial como una carrera de velocidad y los errores no forzados se sufren el doble de lo que puede sufrir otro candidato”.

El especialista también manifestó: “Javier Milei ha tomado un protagonismo importante en las encuestas, su imagen había crecido y había conseguido un número interesante a nivel nacional, esta caída es consecuencia también de esos errores no forzados. Creo que Javier Milei es una buena alternativa pero si Juntos por el Cambio tiene que elegir entre la UCR y Javier Milei, por más que en los números hoy a un año de las elecciones sea menor, siempre conviene la UCR, por lo menos es mi lectura”.

Con respecto a la pregunta de que en el último estudio de la consultora Gerardo Morales se posicionó con el gobernador con mayor imagen positiva, seguido por Schiaretti y Sergio Uñac Buttie explicó: “Morales está midiendo bien en ese ranking porque es la imagen que tiene en Jujuy, ese informe son 24 encuestas, una por cada provincia para conocer la imagen de cada uno en su lugar. Morales tiene 71,6% de imagen positiva pero en Jujuy. Ahora, Morales lo pones a nivel nacional y principalmente la madre de todas las batallas que es el AMBA, el nivel de desconocimiento crece exponencialmente y su intención de voto baja exponencialmente”.

En el programa Metaverso también le consultaron al especialista acerca de las provincias en las que el candidato Javier Milei no mide bien, a lo que respondió: “En el marco de esta caída donde bajó en 20 provincias comparado al mes anterior, donde peor mide es en La Pampa con el 38,9% de positiva y 45,3% de negativa, lo sigue Tierra del Fuego con el 38,5% de positiva, Río Negro 42,1% de positiva y provincia de Buenos Aires 42,9% de positiva, 47% de negativa y un 10% de desconocimiento”.

“Donde mejor le va a Milei es en Salta con el 58,6% de positiva, Corrientes 56,3% de positiva, Misiones 55,2% de positivas y Tucumán 53% de positiva. En Mendoza, Javier Milei tiene el 51,7% de positiva, 34, 8% de negativa, 13,5% de desconocimiento”, agregó el profesional.

Cristian Buttie, director General de CB Consultora Opinión Pública, también fue consultado por el nivel de imagen positiva de figuras como el actual presidente, Alberto Fernández y Patricia Bullrich, y al respecto comentó: “Alberto Fernández donde mejor midió en junio fue en Santiago del Estero, con el 64% de positiva, y donde peor midió fue en ciudad de Buenos Aires con el 25% de positiva, 73,9% de negativa. Cristina donde mejor midió fue en Santiago del Estero también pero con el 53,1%, hay un dato a tener en cuenta”.

“Alberto Fernández tiene más imagen que Cristina en todas las provincias del país, incluso en provincia de Buenos Aires donde Cristina tiene el 43,7% y Alberto el 47,1%. El problema está en que es solo imagen, no hay un sustento electoral de base y ese es el problema de Alberto Fernández que, en imagen no cae mal, por lo menos para un sector del electorado que principalmente es el bastión de Frente de Todos, pero si ese bastión tiene que elegir entre Cristina y Alberto elige a Cristina. Alberto tiene liquidez pero no tiene solvencia, Cristina tiene solvencia pero no tiene liquidez”.

El director de la consultora también comentó: ”De Juntos por el Cambio, Macri donde mejor en la ciudad de Buenos Aires con 53,2%, donde peor mide es Tierra del Fuego con 25,7%. Larreta en la ciudad de Buenos Aires con el 67,5% de positiva, donde peor mide es Santiago del Estero con 39,7% y, Patricia Bullrich donde mejor midió fue Corrientes con el 58,1%, donde peor midió fue Santa Cruz con el 33,3% de positivo”.