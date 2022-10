Emmita, la bebé que necesitaba un trasplante de corazón, fue operada con éxito

Emmita, la bebé de Misiones que esperaba un trasplante de corazón recibió el órgano a través de una operación con éxito realizada en Buenos Aires.

Según detallaron medios locales. la intervención quirúrgica comenzó cerca de las 18 horas y terminó

luego de la medianoche y esperan que voliciones favorablemente.



Su caso se hizo conocido en todo el país y desde las diferentes provincias las personas le mandaban sus fuerzas a esta bebé. Su madre había expresado en una entrevista todo comenzó inesperadamente: “A los cuatros meses fue diagnosticada de una miocardiopatía dilatada severa el 4 de agosto cuando fue internada. Emma tiene siete meses ahora, era una beba que nació bien y sin ningún problema, recién a los tres meses y medio ella padeció una bronquiolitis que se comenzó a tratar. Después fueron apareciendo otros síntomas que nos llamaron la atención y realizamos otros estudios, el primero fue con un cardiólogo y desde ahí comenzamos con los tratamientos".

"Su corazón es más grande de lo normal y las

funciones están debilitadas, a raíz de esos

síntomas que comenzaron a aparecer. Cuando

fuimos derivados a Buenos Aires, en el Hospital

Italiano el diagnóstico indicó que es algo congénito y

no tuvo nada que ver la bronquiolitis", agregó.

Además, señaló que "ya tuvo cuatro paros cardíacos

y su corazón está muy debilitado. Ya no existen

tratamientos posibles, lo complicado de la situación

es que necesita un corazón de un bebe de hasta dos

años y se tienen que dar las medidas y la

compatibilidad", agregó.



Finalmente, detalló que lo más complicado del caso fue “encontrar el donante”, ya que “en cuanto al trasplante hay muchas posibilidades de que sea exitoso”, pero no así “que sea un donante pediátrico”.