Elecciones 2023: "Se viene una contienda muy dura"

Rumbo a las elecciones del 2023 las distintas fuerzas políticas están haciendo foco en sus intereses para llegar con propuestas que los puedan poner en el podio triunfador.

Pero esto implica, por el momento, algunos desentendidos que lo único que generan son fuertes cruces entre los protagonistas de cada partido.

En este sentido el PRO tuvo ayer un desayuno para demostrar que hay unidad, y en esa misma tónica a la tarde, la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió via Zoom para evidenciar que todo está bien.

No obstante, el analista político Facundo Nejamkis, en diálogo con el programa Metaverso por Ciudadano News puso bajo la lupa lo que dejó la reunión.

“Lo que hay es la expresión de una voluntad de llevarse bien pero no sucede. Es difícil pensar que de cara al año electoral la tendencia se vaya a aplacar”, dijo el analista, que a su vez profundizó: "cuando tengamos un panorama más claro ahí vamos a poder ver si se están pintando para la guerra o si en realidad han logrado un acuerdo que más allá que permita unirse en la competencia, se va a tratar de una competencia más administrada”.

Si bien ayer desde el PRO confirmaron que tanto Patricia Bullrich, como Horacio Rodriguez Larreta y María Eugenia Vidal serán los candidatos presidenciables, Nejamkis no descartó la posibilidad de que también lo sea Mauricio Macri: “No lo he visto a Macri decir no voy a ser candidato y todas las señales que ha dado son de la construcción de una candidatura presidencial, no de alguien que quiere aumentar su influencia y su vigencia en la política”

La interna en el Frente de Todos

Las tensiones que hay en el otro lado de la grieta también son materia de análisis, pero para el especialista político son diferentes a las de JxC: “Hay una tensión en el frente que gobierna que nunca ha logrado resolver mecanismos de coordinación que le permitan administrar sus diferencias en la idea de cómo se debe gobernar la Argentina y eso debilita al presidente”.

Y agregó: “El espacio mayoritario del oficialismo que es el kirchnerismo ha decidido retirarle el apoyo al presidente y Alberto Fernández es un dirigente que no tiene votos propios y tampoco representa a un espacio que tiene votos propios”.

Para finalizar, argumentó: “fue elegido para ser presidente porque sintetizaba de alguna manera la posibilidad de una candidatura de un Frente de Todos unido, pero esto no pudo ser resuelto porque esa unidad electoral no se pudo en la práctica constituir”.