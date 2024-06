El Gobierno nacional decidió que Diana Mondino no viaje al G7 en Italia

Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, no será parte de la comitiva oficial que acompañe al presidente Javier Milei durante su participación en la Cumbre del Grupo de los 7, que habrá de realizarse en Italia.

Mondino cedió en las últimas horas la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, un área clave para el entendimiento económico con otros países, el cual estaba bajo su órbita. El traspaso será ahora hacia Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

Cumbre del G7

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó que "el traspaso se hace porque creemos que va a ser más eficiente dependiendo de la Presidencia de la Nación, ya que de allí dependerá todo lo que depende de la marca país, y también de vender la Argentina al mundo".

Con los rumores a flor de piel, la canciller Mondino no subirá al avión que partirá a Italia con el resto de la comitiva, invitados por la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni. La decisión la habría tomado el mismo presidente Javier Milei y, según fuentes del Gobierno, la determinación responde a los pocos cupos de acreditaciones de la misma Cumbre.

Diana Mondino

La realidad es que Mondino no es de las funcionarias "preferidas" del mandatario, y se la señala en el círculo rojo como una de las menos alineadas con el programa de la gestión. No obstante, su oficina no genera grandes sobresaltos a la administración del libertario.

Los viajes de Milei

La delegación gubernamental libertaria volvería al país para conmemorar las fechas patrias del 17 de junio (fallecimiento de Güemes), y del 20 (muerte del general Manuel Belgrano). Luego de los actos oficiales, volverían a Madrid el 21 de junio, y luego presentarse el 22 en Hamburgo, donde recibirá una condecoración.

A pesar de haber rearmado su agenda, la reunión planeada para el 19 de junio con Emmanuel Macron, presidente de Francia, finalmente no se realizará. De haberse concretado, habría sido el primer contacto con un mandatario europeo desde su asunción, en diciembre de 2023.

Comitiva de Javier Milei

Con el fin de evitar pasar más de 10 días en el exterior, Milei volverá al país apenas termine la Cumbre, y retornará a Europa unos días después. Además de las fechas ya comentadas, el mandatario participará con Luis Petri, ministro de Defensa, de la Cumbre de Paz, a realizarse en Suiza. El principal orador de esa reunión será Volodomir Zelenski, presidente de Ucrania.