El Frente de Todos desoyó a la Corte Suprema y designó a Doñate

El Frente de Todos avanzó en la designación de los representantes ante el Consejo de la Magistratura. De esta manera, designó a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, mientras que por la oposición fue incluido el radical Eduardo Alejandro Vischi, excluyendo a Luis Juez, del PRO, mediante el Decreto Parlamentario 86/22 de la presidencia de la Cámara.

Al mismo tiempo, los suplentes serán Claudia Abdala Ledesma Abdala, el pampeano Daniel Bensusán y a la también oficialista Anabel Fernández Sagasti, mientras que por Juntos por el Cambio ubica a la radical Silvia Giacoppo.

Una tarde complicada

Cuando la presidenta provisional del Senado, Ledesma Abdala de Zamora, incluyó el decreto en el temario de la sesión, Juntos por el Cambio señaló que no se cumplió con lo acordado y definió no dar quórum. Luego de definida la designación del senador Martín Doñate, de Unidad Ciudadana - FdT, que excluyó a Luis Juez del PRO como representante por la tercera minoría, fuentes de la oposición aseguraron: “Vamos a volver a la Justicia, vamos a denunciar que ellos no son la tercera minoría, quien tiene que ser el representante por la tercera minoría para el período 2022-2026 es Luis Juez del PRO”.

Posteriormente, el oficialismo debatió el Presupuesto 2023, que resultó aprobado sin la presencia de la oposición.

Duras declaraciones

En un comunicado, Juntos por el Cambio remarcó lo ocurrido como “un nuevo atropello contra el orden institucional del país” por parte de CFK: “Somos conscientes de que, una vez más, Cristina Fernández de Kirchner, tensa la institucionalidad hasta romperla con el fin de servir a sus intereses personales. Por ello, este Interbloque no va a convalidar una maniobra sumamente lesiva, ni vamos a permitir ser arrastrados a un conflicto de poderes que sólo traerá como consecuencia la profundización de la división de los argentinos y el agravio a la paz social”.

“Por todo lo mencionado, como Interbloque no convalidaremos esta sesión y elevaremos de manera inmediata nuestro reclamo a la Justicia para que se cumpla el pronunciamiento dictado por el Máximo Tribunal. Es nuestro deber ante la urgencia volver a encauzar a nuestro país por el camino de la institucionalidad ante las continuas embestidas del Frente de Todos”, concluye el comunicado.

El senador Luis Naidenoff expresó: “La Corte ordenó al Consejo tomar cartas en el asunto y tomar juramento al verdadero consejero por la segunda minoría, Luis Juez, por lo tanto este bochorno, esta maniobra, que hoy pretenden convalidar hoy tiene que ver con lo que venimos denunciando desde hace dos años, desde que asumió el Frente de Todos: la agenda de la Vicepresidenta de la Nación, alejada de la realidad y proclive a sus intereses. Me refiero a embestir contra la Justicia Federal, contra el Consejo de la Magistratura, contra la Corte Suprema de Justicia”.