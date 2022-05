"¿Culpa de la Nación?": el cuestionamiento de Omar Félix al discurso de Suarez

Omar Félix, diputado provincial del Frente de Todos, criticó este lunes el discurso del gobernador Rodolfo Suarez durante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, cuestionando principalmente problemas en la provincia que "no son culpa de la Nación".

Durante el programa Metaverso, conducido por Gabriel Landart y Rebeca Miranda, Félix aseguró que es "contradictoria" la afirmación del gobernador en la que la Nación discrimina a la provincia. "Las principales obras que se están realizando en Mendoza son hechas con presupuesto nacional", apuntó.

Además, el diputado respondió a la afirmación de que la provincia es eficiente en salud con una crítica a la situación de los centros de atención en los barrios. "No se tiene el servicio que tiene y lo mismo pasa con la seguridad, la percepción ahí es otra".

Félix continuó planteando por qué no se mencionaron las cifras de endeudamiento que posee la provincia. "Estas cosas estuvieron ausentes, todo el discurso es un gran prólogo para llegar a lo que se quiere plantear: forzar a la Legislatura para obtener una reforma constitucional como traje a medida para seguir conservando el poder sin saber qué hacer con el mismo", disparó el justicialista.

Además, el diputado remarcó la diferencia que existe en índices económicos con otras provincias limítrofes, como el de empleo registrado. "Mendoza lideró cuyo históricamente y hoy los guarismo miden que los índices de gestión o de calidad de vida nos dan por detrás de San Juan, San Luis, La Pampa o Neuquén. ¿Vamos a seguir culpando a la Nación de esto?", cuestionó.

Félix también analizó el pedido de Suárez de tratar la reforma del Estado para achicar gastos eliminando la elección de medio término o reduciendo el número de legisladores.

“La reforma es demasiado importante para dejarla en manos de políticos y abogados. Se necesita un gran consenso social, cultural, de trabajadores, es mucho más amplio”, afirmó el diputado quien también dijo que con estos proyectos buscan “seguir conservando el poder dónde está. Buscan para el próximo gobernador un sistema de reelección”.

En este contexto, Félix observó cuál es el problema de los partidos políticos en la actualidad: “Parece que mientras más debatimos, menos puntos de acuerdo encontramos. La verdad es que el tema está en lo que la sociedad piensa y que escucha de parte de sus dirigentes sobre cómo se sale de esta crisis, provincial o nacional”.

Una mirada hacia el interior del PJ

Con un Gobierno Nacional atravesando una fractura expuesta, el ex Intendente de San Rafael confirmó que en Mendoza, el partido está en un “periodo de crisis, buscando liderazgo e identidad y que quien conduzca tenga un reconocimiento social que pueda ir más allá de la grieta y que pueda tener propuestas que la sociedad vislumbre que pueda ser solución a los problemas que hoy nos aquejan”

De esta forma, dejó abierta la posibilidad de su candidatura a Gobernador en 2023: "No hay sacerdote de barrio que no quiera ser Papa. Es la misión de todo dirigente político, pero no debe ser una intención boba, sino en función de propuestas y de equipo”.