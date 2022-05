Cuál es la principal diferencia entre la viruela del mono y la común

Tras la detección del primer caso sospechoso de viruela del mono en la Argentina, la población entró en alerta. Para llevar calma a los ciudadanos, especialistas aseguran que se debe pasar mucho tiempo con la persona contagiada y en contacto estrecho, a diferencia del COVID-19 que se podía contagiar en un ascensor.

“Lo que llama la atención en este caso en particular es que no hay contacto con el mono, sino que se transmite entre dos personas. En el caso de esta viruela, hay una relación con algunas fiestas que se fueron haciendo y alguna relación de personas del mismo género. Y, a diferencia de la viruela inicial, la transmisión es a través de mucho tiempo de contacto, cara a cara, con intercambio de fluidos o contacto sexual”, detalló el doctor Gabriel Lapman.

Por su parte, Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz explicó en el programa Metaverso de Ciudadano News que “ahora hay una pandemia de alarma, de la alarma de alarma porque todas las variantes que le complicaron la vida a Inglaterra vinieron de África, porque al ser una línea distinta que la de China, toda la inmunidad que vos generabas viene distinta, o sea, no te sirve, porque ni la infección ni las vacunas no logran controlar una nueva infección. Lo que sí logran y lo han demostrado es bajar las malas evoluciones, las de gravedad, entonces en ese sentido hay que vacunarse pero no para parar la circulación” y agregó: “ Si de los casos que vienen son diez, cinco casos, no hay transmisión aérea, hay que tener un contacto estrecho, con lo cual el aislamiento de las personas lleva a controlar el brote, si es que podemos hablar de un brote de algo”.

Para aclarar el panorama, esta viruela del mono no es la misma que para los ‘80 ya estaba erradicada, por eso quienes nacieron después de año 72 aproximadamente, no tienen la vacuna contra la viruela. Se trata de una viruela modificada, mucho más leve. “Se dice que es una zoonosis al igual que el COVID-19. Son nuevas enfermedades relacionadas con animales y el medio ambiente”, detalló Lapman en Buenos días América.

Proceso de varios días

Esta enfermedad tiene un pródromo (síntomas iniciales) de seis a diez días y la persona que está comenzando con la enfermedad puede presentar fiebre, calambres, escalofríos y decaimiento en general. Posteriormente aparece la etapa del exantema que según la OMS, se trata de erupciones en la piel que aparecen primero en la cara y luego se extienden por el resto del cuerpo. No tienen un diámetro definido y contienen una ampolla con líquido seroso en su interior y su evolución puede tener diferentes estadíos, por eso se pueden ver en las imágenes de las personas contagiadas desde vesículas hasta costras. También se pueden presentar adenopatías, que es cuando se inflaman los ganglios.

“La evolución desta viruela es mucho más benigna. Son pocas vesículas y también hay que pensar que si se junta ésto con alguna cuestión de inmunodeficiencia, puede ocasionar una enfermedad más grave. Pero en general es una cuestión auto limitada y de evolución benigna y el contagio tiene que ver con un contacto muy estrecho. Por qué no hablamos de la sífilis, que ataca a mucha más gente, se mueren chicos y del HIV que se muere una persona cada dos horas en Argentina o sea, si es por estas cuestiones tendríamos que estar alarmándonos por muchas otras cosas que son más cercanas y no hablamos de eso”, alertó Piovano.