Coronavirus: advierten que la suba de contagios es el inicio de la cuarta ola

Ante el incremento del 92% en los casos de coronavirus anunciados este fin de semana por el Ministerio de Salud de la Nación, el médico infectólogo integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, Ricardo Teijeiro, detalló en Metaverso de Ciudadano News, que esta situación se venía advirtiendo “ya que durante el período invernal íbamos a tener una nueva ola, sobre todo, porque empezaban a circular todos los virus respiratorios, tanto la gripe, como el sincitial respiratorio y COVID, que todas tienen manifestaciones sintomáticas similares”.

En la semana contabilizada desde el 8 al 15 de mayo, se registraron 47 decesos, de los cuales la provincia de Buenos Aires encabeza la lista negra de muertes de estos últimos siete días, con 33 de los 47 decesos. Los otros, ocurrieron en la Ciudad (6), Santa Fe (3), Neuquén (2) y Salta, Río Negro y Mendoza, con un caso cada una.

“Hay muchísimos más casos porque se está testeando solamente a aquellos que son vulnerables o pacientes que tienen alguna complicación y se deben internar, que es lo que corresponde, porque estamos viendo que este virus perdió la fuerza de producir enfermedades importantes. En cambio, en los vulnerables, aquellos que no están vacunados o tienen preexistencias sí corren riesgo, por eso es importante que cumplan con los calendarios de vacunación, tanto para COVID como para gripe”, puntualizó el infectólogo.

El riesgo continúa

Teniendo en cuenta que se empezaron a dejar de lado las restricciones y la ciudadanía se sintió más en libertad, Teijeiro explicó: “La gente cuando disminuye la circulación del virus empieza a perderle miedo y es un riesgo. Y éste es el riesgo más importante para que se sigan generando nuevas olas, entonces, tenemos que interrumpirlo y la mejor manera es la vacunación".

Entre otras recomendaciones, los especialistas hacen hincapié en que la mejor manera de advertirle a la gente, es pedir que cada uno sea prudente y no interrumpir los métodos de prevención drásticamente. “El barbijo es algo que todavía debemos usar, sobre todo, cuando estamos en lugares cerrados y con gente que no somos convivientes, que desconocemos la vulnerabilidad del otro, si está vacunado o no. La distancia, el barbijo y la higiene de manos algo que todavía tenemos que seguir usando fuertemente. Aprendimos que son los mecanismos más importantes para controlar las enfermedades respiratorias”. explicó el médico.

Ante estas nuevas cifras, desde el área de Salud recomiendan ocuparse: “No creo que haya medidas restrictivas porque estamos frente a un virus que tiene gran circulación, ya no tiene tanta demanda sanitaria, no estamos en riesgo sanitario, sí debemos ser muy prudentes, sobre todo cuando estamos en contacto con personas mayores o que tengan alguna enfermedad, por eso es importante que todos estemos vacunados, porque me protejo yo y protejo al otro”, cerró Teijeiro.