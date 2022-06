Cómo impacta la escasez de gasoil en la Argentina

Desde hace unas semanas el faltante de gasoil se hace notar en las estaciones de servicio en varias provincias de Argentina. Esta situación genera preocupación en varios sectores y advierten que podría haber escasez de productos.

Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y fue consultado por las consecuencias de la escasez de gasoil en el país.

-¿La situación es crítica por la falta de combustible en el país?

-Sin dudas y parece que continúa la mala praxis que hace meses se venía alertando. Recién hoy el jefe de Gabinete Manzur acaba de decir que no van a faltar dólares para importar más gasoil y que esto se va a solucionar durante la semana. Permítanme poner en duda estas afirmaciones, que suenan hasta casi como una burla. Vemos que nosotros podríamos estar siendo exportadores natos de energía, pero estamos pensando si vamos a necesitar 8 o 10 mil millones de dólares para el invierno por la demanda energética. Cuando nos dicen que el gasoducto de Vaca Muerta ha empezado, yo le preguntaría al Gobierno cuál es la empresa que está enterrando los caños. Mi información dice que no solo no han empezado, sino que todavía no han liberado los caños de la empresa que va a ser proveedora.

-Creo que estamos pagando, en este caso como en otros, la guerra contra la inflación que ya todos consideran perdida. La interna expuesta del Frente de Todos nos está generando problemas, como lo dijimos en su momento, en la gobernabilidad. Eso pega en la vida cotidiana de la gente.

-En un contexto internacional donde todos sabíamos que los dos grandes impactos de la guerra entre Ucrania y Rusia, iban a ser alimentos y combustibles. Nosotros nos quedamos mirando como si fuera una sorpresa que faltara gasoil. Dicen ahora que van a sobrar los dólares para importar la energía que sea necesaria.

-Sin embargo, el Banco Central no logra retener, porque en la medida que tengamos brechas como las que tenemos los exportadores van a pretender liquidar lo más tarde posible y los importadores van a tratar de conseguirlos lo antes posible. Es obvio que no estamos cumpliendo ni los compromisos asumidos con el Fondo en términos de recomponer reservas en el Central, ni estamos cumpliendo el proceso de achicamiento de la brecha. De hecho el Banco Central hoy está recibiendo las presiones del propio ministro que quiere cumplimentar lo acordado con el fondo y que acelere el proceso de devaluación de nuestra moneda frente al dólar, para ver si se puede achicar esa brecha.

-¿Podríamos mencionar las consecuencias para el país de la falta de combustible?

-Para empezar, el 90% de lo que se transporta en Argentina se hace con camiones. Nosotros ya empezamos con problemas de cientos de camiones parados en la ruta esperando cargar, algunos sin poder llegar con los granos para el despacho de la cosecha a puerto. Tenemos problemas de falta de insumos en una cantidad de plantas industriales que esperan que los camiones salgan del puerto para llegar al destino. Va a empezar a haber problemas de abastecimiento en las provincias del norte. Hay una cantidad de rutas donde se ve un espectáculo que sería cómico si no fuera trágico, colas de espera de camiones que esperan entrar a estaciones de servicios. Si usted va a las estaciones de provincias linderas con Brasil o Uruguay el tema es peor. Porque se mezclan camiones brasileros que vienen a cargar de este lado, autos uruguayos a cargar con automóviles o camiones nuestros que no lo consiguen.

“Se baten récords de consumo de combustibles en fronteras por las diferencias que tenemos de precios de un lado a otro. Y no se han tomado las previsiones para evitar que esto ocurra. De hecho quienes vienen con los dólares en cola a Campana son los camiones bolivianos que han comprado combustible y se lo llevan directamente a Bolivia.

“Los nuestros están parados al lado de las gasolineras viendo cómo pasan a Bolivia cargados y llenos, los nuestros esperando el combustible.