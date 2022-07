Cepo al dólar turista: las duras reacciones de la oposición

Motivado por el faltante de dólares en las reservas del Banco Central de la República Argentina, la AFIP elevó de 35% a 45% la retención impositiva para quienes utilicen moneda extranjera con tarjeta de crédito. Desde las 0 horas del jueves, todas las operaciones en dólares cargarán con una mayor percepción a cuenta de los impuestos a Ganancias y Bienes Personales.

Esta decisión encendió la furia de miembros de la oposición. "Son insaciables", o "Basta de impuestos" pudo leerse en las distintas cuentas oficiales de referentes de Juntos por el Cambio, y también por el sector de Javier Milei.

Patricia Bullrich fue una de las más elocuentes: "Presidente: miles de argentinos ahorran durante años para viajar —tal vez por única vez en su vida— al exterior. ¡Basta de gastos inútiles! ¡Basta de impuestos! #BastaDeImpuestos", expresaba en su cuenta de Twitter.

Desde el sector del PRO, Gerardo Milman, también diputado nacional, expresaba: "Sin ajuste por inflación y con los valores actuales proyectados, este impuesto de adelanto de ganancias y bienes personales es inconstitucional y confiscatorio. ¿Se darán cuenta alguna vez de que la erran en todas?".

Martín Tetaz, diputado nacional por CABA, marcó: "Agregan otro 10% a la percepción a cuenta de ganancias para compras y turismo en el exterior. Ahora hay que pagar un crocante 45%, además del 30% del impuesto país".

Uno de los más elocuentes fue Javier Milei, legislador nacional por La Libertad Avanza. En sus redes sociales sentenciaba: "LA CASTA vs TU LIBERTAD Batakis dijo que se sentía cómoda con el tipo de cambio... Y ahora te aplican un nuevo garrotazo... LA CASTA vs TU PROPIEDAD Además, es una forma de obligarte a aumentar la base imponible del impuesto inflacionario... LA CASTA vs TU FUTURO".

La decisión de aumentar el gravamen se conoce una semana después de que Silvina Batakis, la nueva ministro de Economía, sentenciara: "El derecho a viajar colisiona con el derecho al empleo".