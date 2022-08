Campeonato Federal del Asado: una mujer representará a Mendoza

Buenos Aires se prepara para la cuarta edición del Campeonato Federal del Asado, este domingo 14 de agosto. Serán ocho horas de pleno aroma a carne a la parrilla, en pleno corazón de la Ciudad, ya que la esquina de Corrientes y Avenida de Mayo será el escenario de 24 asadores que demostrarán sus habilidades. Y entre ellos, Betiana Villa.

La mujer, oriunda de San Rafael pero habitante de General Alvear, se prestó a una charla informal con El Interactivo, por Ciudadano News. Es la elegida para representar a Mendoza y demostrar allí cómo se hace un buen asado cuyano: "Estoy super contenta de representar a Mendoza. La gente de la organización me eligió por el perfil, sin degustación previa, así que vamos a ver cómo nos va. Algo de experiencia tengo", expresaba Betiana entre risas.

La historia era diferente hace diez años, cuando con su marido compraron un restaurante: "Al principio no le prestaba atención a la parrilla, simplemente hacía la logística. El asado pasaba desapercibido. Pero me quedé viuda hace 5 años, y tuve que hacerme cargo por obligación. Hoy es algo que me encanta", dice Betiana, junto a uno de sus hijitos.

En pandemia la situación no mejoró: "Fue muy difícil. El restaurante era mi única entrada de dinero. En esa época éramos 10 personas, incluida yo. Y los muchachos (por sus empleados) iban a trabajar gratis. Es un logro que comparto con ellos".

La charla pasó de la emoción a las preguntas prácticas. Y como ejemplo, surgió el tema de la limpieza de la parrilla, que históricamente se hacía con papel de diario: "Hoy tenemos un cepillo de alambre. Se calienta bien la parrilla y pasamos ese cepillo. Es más fácil", contestaba la asadora.

En qué consiste el Campeonato

Betiana aclaró que el premio de dicho concurso es publicidad: "Si ganás te dan medallas, y también publicidad en todos los medios. Hay algún que otro sponsor que puede llegar a regalar algo. Pero yo siento que ya gané, haber sido elegida entre 10.000 personas es un orgullo enorme", explicó.

La organización provee los cortes de carne, y el Campeonato se divide en dos partes: la primera consiste en asar costillas, verduras y pollo, y luego vienen las achuras. "Después hay 24 jueces que evalúan, y de los 24 participantes quedarán 8. Allí se pasa a la segunda etapa, donde hay bondiola de cerdo, tapa de cuadril y etcétera", explicaba Villa.

En total son 23 asadores de cada provincia, y uno de CABA. Mendoza tiene a su asadora. ¿Quién se quedará con el corte principal?