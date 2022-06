Berni en el piquete de camioneros: "Tienen 5 minutos para levantar todo"

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, se acercó esta mañana al piquete que se desarrolla en la Autopista Buenos Aires - La Plata. "Tienen 5 minutos para levantar todo", lanzó el funcionario a los camioneros que detienen el tránsito desde las 6 de la mañana provocando en un caos de tránsito.

Y agregó de manera contundente mientras pasaba el tiempo de espera: "Una protesta no se resuelve con un delito, les quedan 3 minutos para correr los camiones. Si no lo hacen los detengo a todos y me llevo secuestrados los camiones. Los terminaré de sacar mañana a las 5 de la mañana, no me importa".

Desde temprano, dueños de camiones cortan esta mañana la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de la localidad de Dock Sud del partido bonaerense de Avellaneda. El corte se inicio cerca de las las 6 en la zona del peaje Dock Sud mano a Capital Federal y lo realizan dueños de camiones que reclaman por falta de gasoil en distintos zonas del país.

Por el corte personal de seguridad vial de la autopista realizaba desvíos en las salidas de Quilmes y Avellaneda, mientras que las autoridades viales recomendaba no tomar la autopista y buscar vías alternativas para no sufrir demoras.