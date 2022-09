Ataque a CFK: Alberto Fernández aseguró que él era "el próximo objetivo"

El presidente Alberto Fernández aseguró que, tras el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “los culpables decían que el próximo era yo”, a partir de “conversaciones” de los detenidos, Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte.

El presidente sostuvo que tiene que “estar atento” y que no puede “separarse de la gente”, tras advertir que, según los acusados, podría haber sido el próximo “blanco” de un ataque.

Alberto Fernández también advirtió sobre el atentado: “Algo no estamos haciendo bien para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible, no es un marciano ni una persona fuera de nuestra sociedad, vive entre nosotros. No es un loco, es una persona en sus plenas facultades”.

En declaraciones a TeleCinco de España, el presidente manifestó que “todos los sistemas de seguridad fallan, en circunstancias como esa fallan” sobre el ataque a la vicepresidenta frente a su departamento en Recoleta.

"La imagen es muy dura, de alguien que está gatillando dos veces, gracias a Dios sin suerte, a 20 centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner”, añadió.

El presidente dijo que CFK “está bien, entera”, que el ataque “fue un momento de conmoción para todos” y que en la Argentina “después de la dictadura no ha habido crímenes políticos”.