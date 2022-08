Alperovich pidió nuevamente un jurado civil para ser juzgado por violación

José Alperovich pidió en la Justicia un juicio por jurados, para ser juzgado en la causa en la que está acusado de abusar y violar a su sobrina entre los años 2017 y 2018. Este mismo pedido había sido rechazado en julio de 2022, pero el ex funcionario volvió a insistir en su planteo a través de Mariano Cúneo Libarona, su abogado.

La defensa de Alperovich había presentado un escrito de 17 páginas en la Cámara del Crimen, argumentando que "el jurado popular es el juez natural de esta causa, según el artículo 18 de la Constitución Nacional, y la injustificada demora de los poderes legislativos nacional y local de concretar la transferencia de la jurisdicción penal al juez natural precisado en la Constitución no puede erigirse como obstáculo para el ejercicio de un derecho constitucional”, sostuvo.

El ex gobernador de Tucumán fue procesado por tres hechos de abuso sexual simple y seis hechos de violación, todos contra su propia sobrina, tanto en Buenos Aires como en la provincia norteña y mientras la mujer trabajaba con él. Los hechos se dieron "mediando abuso de poder y autoridad, lo que le provcó a su víctima un sometimiento sexual ultrajante", según expresó el juez de instrucción Osvaldo Rappa.

Si bien Alperovich no apeló el procesamiento, pidió que su causa pase a juicio oral, aunque pidió que el proceso sea por jurado popular: "Lo pensé con mi familia, con mis abogados, y quiero ser juzgado en los término que establece la Constitución Nacional. Quiero que el pueblo, en democracia, juzgue si los hechos que se me atribuyen son ciertos o no", dijo el ex primer mandatario.

El detalle es que la causa está en la Justicia en una instancia en la que no hay juicios por jurados. Es el motivo por el que pidió la incompetencia de la Justicia nacional, para que el expediente pase a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, lugar en los que rige una norma que los establece. No obstante, hubo opiniones desfavorables para esto: los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta, y la querella que representa a la víctima, Pablo Rovatti, se opusieron rotundamente a este pedido.

La defensa de Alperovich apeló para que esa decisión sea revisada por la Cámara del Crimen. Este martes la defensa presentó sus fundamentos. Señaló que cuando la Corte resolvió la competencia a favor de la justicia nacional no lo hizo por su pedido de juicio por jurados. También manifestó que por el tipo de delitos la pena que le podría caber está dentro del rango que la ley de la ciudad fija para un jurado popular.