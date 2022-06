Alejandra Benaglia: "No te quedes sola, porque es uno de los principales logros de un varón violento"

A 7 años de que se realizó marcha del movimiento nacional “Ni una menos”, la periodista feminista y responsable de Área comunicación de La Casa del Encuentro Alejandra Benaglia, conversó con el programa Metarverso donde plasmó las realidades de una problemática que se traduce en una víctima de violencia de género cada 27 horas.

Benaglia manifestó: “Detrás de esos números hay historias de mujeres que pasan por un continuo de sufrimiento, familias desmembradas, hijos e hijas que se quedan sin madres, no son solo números, independientemente de que esos números estadísticamente sirvan para poder hacer un alerta al estado y que se implementen políticas públicas, que se cumplan con las que ya están pero detrás de esos números nunca olvidemos que hay mujeres y compañeras trans que fueron asesinadas por su condición de mujer”

La responsable de Área comunicación de La Casa del Encuentro también expresó: “No quiero decir estamos fallando como sociedad, quiero apuntar a que la violencia de género, sexista, machista, patriarcal forma parte de un sistema que está instalado en la sociedad y que es multicausal, no hay una sola causa, sino sería más fácil erradicarla, tiene muchísimas causas, podríamos analizar cada caso y nos daría diferentes causalidades, por eso el abordaje de la violencia de género debe ser interdisciplinario, porque por cada una de esas causalidades debería haber una disciplina que pudiera trabajar en conjunto, tiene que ser federal porque no es la misma la violencia de género en un lugar de Chaco que un pueblo de Santa Cruz, o Mendoza o Rosario, cada lugar también da su contexto”, explicó.

Con respecto a las herramientas que brinda el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Benaglia comentó: “Siempre es bueno tener un ministerio de Mujeres, es un logro de los movimientos de mujeres, tiene que ver con las luchas feministas y lo que debemos hacer, con una actitud positiva, porque uno reclama para que las cosas estén mejor, y que ese plan de lucha contra las violencias tenga presupuesto acorde”, y en este contexto remarcó que: “Ahora, nuestro reclamo es que este programa, que es pionero, se implemente de manera igualitaria en todos los lugares de la Argentina y que sea de fácil acceso”.

Ante la pregunta de la conductora de Metaverso, Rebeca Miranda, con respecto a las víctimas que han recibido asistencia económica con el Programa Acompañar y los dichos de Javier Milei y Patricia Bullrich, Benaglia opinó: “Sería un retroceso terrible, no me voy a meter en el tema de política partidaria porque la Casa del Encuentro es apartidaria pero a muchos de los candidatos que plantean eso les diría que es peligroso, que tengamos en cuenta, que escuchemos bien lo que nos ofrecen, porque no solamente quieren, algunas querrán erradicar solamente el Ministerio de Mujeres, y quizá eso tiene que ver con dar cuenta lo que se pone en juego cuando las mujeres avanzamos, miedo a perder el poder patriarcal per sé histórico atávico a través de los siglos, no sea cosa que las mujeres nos empiecen a disputar los cargos y la igualdad en los cargos o, quizá ese señor tenga que hacer terapia y ver qué le pasa que tiene miedo de enfrentarse o tiene problemas con su genitalidad”.

"La línea 144 está funcionando los 365 días, 24 horas, asesora adónde pueden asistir, lugares de residencia y si deciden hacer una denuncia buscar. Uno de nuestros pedidos es que se abran oficinas de violencia doméstica en todo el país, en todos los lugares para que quienes decidan denunciar tengan rápidamente donde ir y puedan ser protegidas, fundamentalmente a la persona, mujer o compañera trans el mensaje es que podés pedir ayuda a tu vecino, a una mamá del colegio, compañeros de trabajo, no te quedes sola, porque uno de los principales logros de un varón violento es aislar a una mujer y eso como sociedad tenemos que impedirlo”, finalizó.