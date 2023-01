Achuras contaminadas: piden precaución tras dos muertos por bacterias

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires lanzó un comunicado con recomendaciones luego de detectarse cuatro casos de intoxicación alimentaria donde dos personas fallecieron. Se están realizando los diagnósticos etiológicos para confirmar los agentes involucrados.

Los dos decesos ocurrieron en el transcurso de las tres primeras semanas de enero. Se trata de dos hombres, de 36 y 48 años respectivamente, que presentaron cuadros de diarrea, vómitos y otros síntomas compatibles con intoxicación alimentaria. Ambos se presentaron en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui y refirieron haber ingerido achuras y carnes compradas en dos carnicerías. Los locales se encuentran identificados y Senasa tomó muestras de la mercadería.

Las muestras de los pacientes fueron derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS Malbrán. En el caso del primer fallecido se detectó la presencia de Salmonella typhimurium y en el segundo, de Shigella y Salmonella.

Los cuatro casos

El primero fue un hombre de 48 años quien comenzó con diarrea y vómitos el 8 de enero, consultó de manera ambulatoria el 9 e ingresó el 11 a cuidados intensivos con asistencia respiratoria. Refirió haber consumido el 7 achuras y carne con sabor desagradable adquiridas en una carnicería local.

El segundo caso se trató de un hombre de 36 años que comenzó a presentar tos, cefalea y fiebre el 13 de enero. Al día siguiente comenzó a tener diarrea y el 16 fue internado con esos síntomas, además de presentar un shock séptico y fallo multiorgánico, falleciendo al día siguiente. Había consumido, el 12 de enero, albóndigas recalentadas y trabajaba en un frigorífico.

La tercera persona fue un varón de 40 años que trabaja como repartidor de achuras y cerdo. El 14 de enero comenzó a presentar síntomas compatibles con una infección en la piel y fiebre a los que se le agregaba diarrea. Se encuentra internado estable y con una evolución favorable. Había consumido achuras y cerdo el 13 de enero compradas en la misma carnicería del primer caso. Sus muestras dieron como resultado la presencia de Salmonella sp.

Por último, el cuarto caso investigado es el de un hombre de 47 años que comenzó con diarrea, vómitos y fiebre. Está internado desde el 20 pero su evolución es desfavorable y presenta falla multiorgánica. Actualmente se esperan los resultados del cultivo. Refirió haber consumido embutidos y churrascos de una carnicería local de la que se tomaron muestras.

Recomendaciones

Desde el Ministerio de Salud de la provincia, recordaron utilizar agua segura. "Si no es agua de red: agregar dos gotas de lavandina por litro de agua o hervirla de 2 a 3 minutos o utilizar pastillas potabilizadoras", informaron. Al mismo tiempo, solicitan lavarse las manos con agua y jabón "después de ir al baño, después de cambiar pañales y antes de amamantar".

Respecto a la preparación de alimentos, además del lavado de manos recomiendan utilizar alimentos frescos, limpios, bien cocidos y recientemente preparados; lavar y desinfectar con agua segura frutas y verduras "sobre todo si se consumen crudas y en lo posible, pelarlas". Los huevos deben cocinarse bien “hasta que tengan consistencia dura. Si los huevos tienen olor o sabor extraño, no consumirlos".

Sobre las carnes, aclaran que “deben estar bien cocidas por dentro y por fuera, hasta que pierdan totalmente el color rosado, teniendo especial cuidado con la carne picada, hamburguesas, albóndigas, empanadas, pastel de carne, achuras, etc. Cocción correcta: cocinar completamente hasta que no queden partes rosadas en su interior y sus jugos sean claros (mínimo 71°C en el centro de la pieza)”. Además, recomiendan “ no consumir carne si tiene mal olor al momento de prepararla o si perdió la cadena de frío. Las carnes no deben descongelarse más de una vez en caso de haber sido frizadas”.

La salmonella y la shigella

Ambas se pueden contraer por su presencia en el agua o alimentos contaminados. La salmonella es una bacteria que se transmite a través de una gran variedad de alimentos, pero, sobre todo, en las carnes y derivados. La shigella es un bacilo perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Causa diarrea, fiebre, náusea y vómitos, y en algunos niños convulsiones. Ambas son tratables con antibióticos.