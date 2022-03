24 M: la histórica deuda argentina y la dictadura

A 46 años del golpe militar argentino y frente al contexto económico actual que atraviesa el país, es meritorio hablar de un problema que aqueja a la Argentina desde hace años: la deuda externa.

Al respecto, Alejandro Olmos Gaona historiador argentino, dedicado al estudio de la deuda externa, habló en el programa Metaverso (Ciudadano News) sobre cómo surgió la problemática: “La deuda que estaba el 24 de marzo era una deuda pública de alrededor de 5.500 millones de dólares, y entre deuda pública y privada alrededor de 8.000; cuando se fue la dictadura el endeudamiento era de 44.500 millones de dólares con un componente sustancial que era que casi la mitad de ese monto era de empresas privadas que habían tomado esa deuda para beneficiarse ilegalmente porque no eran deudas que respondían a operaciones reales sino a través de una arquitectura financiera que supieron manejar y se aprovecharon de decisiones del banco central y a través de eso constituyeron esa enorme deuda”.

El historiador explicó además que “en el año 1984, el Banco Central informó a la Justicia Federal que esa deuda de privados era de 23.000 millones de dólares, a cifras de hoy sería alrededor de 130.000 millones de dólares 4 veces la deuda que tenemos con el FMI. Uno de esos deudores es un emblema de cómo ha persistido la deuda: las empresas del grupo Macri”.

En un repaso por la historia argentina, Olmos Gaona recordó que “cuando se va la dictadura, al principio se dictaron leyes durante el gobierno de Alfonsín. Primero eran las leyes fundamentales y no se reconocieron las cuentas de inversión durante los años de la dictadura y después se dictó otra ley por la cual no se reconocían los actos administrativos hechos por la dictadura. A pesar de eso se reconoció lo adeudado y se volvió a renegociar la deuda privada, la pública y la que estaba vigente con el Club de París que probadamente era por compra de armamentos e importaciones no declaradas. A partir de ahí como ningún Congreso de la Nación desde el 83 (hasta el día de hoy) quiso investigar este tema, los gobiernos constitucionales se limitaron a aceptar el fraude de la dictadura y a seguir renegociándolo indefinidamente”.

Para entender la magnitud del problema económico que atraviesa el país, el historiador remarcó que "cuando terminó la dictadura la deuda era de 44.500 millones de dólares; cuando se fue Alfonsín era de alrededor de 60 mil millones; cuando vino Menem en el 1992 la deuda ya era de 62 mil millones de dólares; y en el 2000 trepó a 130 mil millones de dólares; y Kirchner heredó una deuda de 181 mil millones de dólares, después del canje del 2005 bajó la deuda externa, pero se contrajeron créditos internos para pagar la externa. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner la deuda pública era de 240.665 millones de dólares; y cuando se fue Mauricio Macri la deuda era de 323 mil millones de dólares; ahora es de 370 mil millones de dólares, después de haber pagado desde el 83 hasta hoy 400 mil millones de dólares”.

Para concluir, con una mirada poco alentadora Alejandro Olmos Gaona, reflexionó "es un sistema de deuda eterna, por lo cual cambian los gobiernos y como siempre se hace lo mismo, siempre tenemos los mismos resultados".